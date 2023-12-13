Стало известно, когда «Киевстар» планирует начать запуск мобильной связи и интернета

Киберспециалисты Службы безопасности Украины и специалисты «Киевстара» во взаимодействии с другими государственными органами работают над устранением последствий кибератаки для скорейшего восстановления связи и предоставления сервисов.
Как сообщили в пресс-службе СБУ, по предварительным расчетам, сегодня, 13 декабря, планируют возобновить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.
Цифровой инфраструктуре «Киевстара» нанесли критический ущерб, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени, – говорится в сообщении СБУ.
Также там отметили, что ответственность за атаку взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок.
Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил рф (более известного как гру), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности. СБУ продолжает документировать кибератаку рф на гражданскую инфраструктуру Украины как очередное военное преступление рашистов, — добавили в ведомстве.
Напомним, ранее мы писали, что СБУ по факту кибератаки на «Киевстар» открыла уголовное производство по восьми статьям Уголовного кодекса Украины.
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