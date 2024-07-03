Стало известно, кем была 30-летняя женщина, которую достали из-под завалов дома в Днепре, куда попали 28 июня

28 июня в Днепре российская ракета попала в дом сотрудницы SoftServe Ольги Сергеевой, об этом сообщает портал DOU.
В течение нескольких дней ее родители, а также коллеги были на месте и не оставляли надежды на спасение. Однако 2 июля стало известно, что тело Ольги обнаружили под завалами.
Ольга Сергеева в 2015 году переехала в Днепр из Донецка. В 2018-м начала работать в IT-компании SoftServe на позиции Recruiter Trainee, а через несколько лет получила повышение, а затем несколько изменила род деятельности.
Коллеги делятся воспоминаниями об Ольге и собирают финансовую помощь ее родным.
Оля пришла в нашу команду сравнительно недавно и невероятно легко влилась. Было ощущение, что мы работаем уже давно и долго, столь слаженным было наше сотрудничество. Ее профессионализм, готовность помочь, открытость, невероятный оптимизм и вера в лучшее будущее были тем, что помогало нам планировать и осуществлять сверхсложные коммуникационные стратегии. Она любила людей. И люди, чувствуя это также, тянулись к ней.
Не раз, особенно когда это были последние рабочие совещания, мы могли заговориться и забыть о времени. Дискутировали о психологии и поведении людей в разных ситуациях, обсуждали любимые песни и исполнителей, запомнившиеся и стоящие книги книги о разных странах, путешествиях. Она была жажда жить, черпала от жизни все и даже больше, — рассказывает знакомая Ксения.
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