Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июня

Утром 4 июня россияне нанесли удар по Днепропетровской области двумя крылатыми ракетами «Искандер-К», выпущенными с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.
Два Искандера сбили в Днепре, но из-за падения обломков есть значительные разрушения.
В прокуратуре показали воронку, образовавшуюся на месте атаки.
Утром 4 июня жители Днепра слышали сильнейшие взрывы. Впоследствии выяснилось, что город атаковали несколькими ракетами. По состоянию на 10:00 известно о семи раненых, среди них двое детей — 17-летний парень, которого оперируют в больнице, а также 1-месячный младенец.
Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе повреждено более 10 многоэтажек, 31 частный дом, больница, школа, выбито более 300 окон.
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