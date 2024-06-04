Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июня

В Воздушных силах ВСУ сообщили о типе ракет, которыми сегодня утром атаковали Днепр.

Утром 4 июня россияне нанесли удар по Днепропетровской области двумя крылатыми ракетами «Искандер-К», выпущенными с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Два Искандера сбили в Днепре, но из-за падения обломков есть значительные разрушения.

В прокуратуре показали воронку, образовавшуюся на месте атаки.

Ракетная атака на Днепр 4 июня – что известно?

Утром 4 июня жители Днепра слышали сильнейшие взрывы. Впоследствии выяснилось, что город атаковали несколькими ракетами. По состоянию на 10:00 известно о семи раненых, среди них двое детей — 17-летний парень, которого оперируют в больнице, а также 1-месячный младенец.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе повреждено более 10 многоэтажек, 31 частный дом, больница, школа, выбито более 300 окон.

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