Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июня

Сегодня 10:23
просмотров

В Воздушных силах ВСУ сообщили о типе ракет, которыми сегодня утром атаковали Днепр.

Новости Днепра про Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июня

Утром 4 июня россияне нанесли удар по Днепропетровской области двумя крылатыми ракетами «Искандер-К», выпущенными с территории оккупированного Крыма. Об этом сообщил командующий Воздушными силами Николай Олещук.

Два Искандера сбили в Днепре, но из-за падения обломков есть значительные разрушения.

В прокуратуре показали воронку, образовавшуюся на месте атаки.

Новости Днепра про Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июня

Ракетная атака на Днепр 4 июня – что известно?

Утром 4 июня жители Днепра слышали сильнейшие взрывы. Впоследствии выяснилось, что город атаковали несколькими ракетами. По состоянию на 10:00 известно о семи раненых, среди них двое детей — 17-летний парень, которого оперируют в больнице, а также 1-месячный младенец.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что в городе повреждено более 10 многоэтажек, 31 частный дом, больница, школа, выбито более 300 окон.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июняУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, какими ракетами атаковали Днепр утром 4 июняРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Прятались в кустах: в Днепре задержали воров кабеля
    Новости Днепра
    Сегодня 09:21
    Прятались в кустах: в Днепре задержали воров кабеля

    Вчера, 3 июня, ночью неравнодушные жители Чечеловского района сообщили в…

    Полиция Днепра разыскивает маленького мальчика, который ушел из дома и не вернулся
    Новости Днепра
    Сегодня 07:40
    Полиция Днепра разыскивает маленького мальчика, который ушел из дома и не вернулся

    В Днепре полиция разыскивает 10-летнего Николая Панченко.

    Утром враг атаковал Днепр: есть пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 07:29
    Утром враг атаковал Днепр: есть пострадавшие

    Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился последствиями ракетной атаки на…

    Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно
    Новости Днепра
    Сегодня 06:31
    Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно

    Ранним утром 4 июня жители Днепра слышали несколько мощных взрывов.

    Последние новости

    Изъяли 33 килограмма пороха: на Днепропетровщине мужчина продавал оружие и боеприпасы
    Изъяли 33 килограмма пороха: на Днепропетровщине мужчина продавал оружие и боеприпасы

    Полицейские Днепропетровской области задержали 57-летнего мужчину, который наладил бизнес по продаже оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ через интернет.

    Сегодня 11:35
    1
    просмотров
    Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции
    Смогут проникать в жилище: в Украине зарегистрировали законопроект о Военной полиции

    У Верховній Раді зареєстрували законопроект про створення Військової поліції.

    Сегодня 11:02
    4
    просмотров
    Унижала евреев: в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения
    Унижала евреев: в Кривом Роге судили женщину за антисемитские сообщения

    Жительница Кривого Рога распространяла на своей странице в Facebook антисемитские сообщения.

    Сегодня 10:21
    5
    просмотров
    «Более 10 домов, больница и поликлиника»: Борис Филатов доложил о последствиях утренней атаки на Днепр
    «Более 10 домов, больница и поликлиника»: Борис Филатов доложил о последствиях утренней атаки на Днепр

    Мэр Днепра Борис Филатов доложил о последствиях вражеской атаки.

    Сегодня 10:05
    4
    просмотров
    Прятались в кустах: в Днепре задержали воров кабеля
    Прятались в кустах: в Днепре задержали воров кабеля

    Вчера, 3 июня, ночью неравнодушные жители Чечеловского района сообщили в полицию о том, что вроде бы двое неизвестных пытались украсть кабель.

    Сегодня 09:21
    3
    просмотров
    Полиция Днепра разыскивает маленького мальчика, который ушел из дома и не вернулся
    Полиция Днепра разыскивает маленького мальчика, который ушел из дома и не вернулся

    В Днепре полиция разыскивает 10-летнего Николая Панченко.

    Сегодня 07:40
    3
    просмотров
    Утром враг атаковал Днепр: есть пострадавшие
    Утром враг атаковал Днепр: есть пострадавшие

    Глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак поделился последствиями ракетной атаки на Днепр.

    Сегодня 07:29
    11
    просмотров
    Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно
    Утром в Днепре прогремели мощные взрывы: что известно

    Ранним утром 4 июня жители Днепра слышали несколько мощных взрывов.

    Сегодня 06:31
    14
    просмотров
    Погода на 4 июня: в Днепре будет очень тепло
    Погода на 4 июня: в Днепре будет очень тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село
    Поселок в 40 км от Днепра может попасть в сеть ООН, как лучшее туристическое село

    Село в Днепропетровской области может попасть в сеть ООН

    Вчера 21:59
    7
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх