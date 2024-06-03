Стало известно, какой парк Днепра является лучшим

Второй год подряд лучшим парком Днепра становится Сквер Александра Усачева на левом берегу города. Как сообщили в Департаменте парков и рекреаций, больше всего голосов во время конкурса «Лучший парк/сквер — 2024» отдали именно за эту зеленую зону.
Тройка лидеров такова:
I место – Сквер Александра Усачева – 2170 голосов;
ІІ место – Молодежный парк «Новокодакский» – 415 голосов;
ІІІ место – Скверу Металлургов – 325 голосов.
Заметим, что самый лучший парк выбирали во время голосования в соцсетях.
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