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Стало известно, какой парк Днепра является лучшим

Сегодня 19:58
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В Днепре выбрали самый лучший сквер.

Новости Днепра про Стало известно, какой парк Днепра является лучшим

Второй год подряд лучшим парком Днепра становится Сквер Александра Усачева на левом берегу города. Как сообщили в Департаменте парков и рекреаций, больше всего голосов во время конкурса «Лучший парк/сквер — 2024» отдали именно за эту зеленую зону.

Тройка лидеров такова:

I место – Сквер Александра Усачева – 2170 голосов;
ІІ место – Молодежный парк «Новокодакский» – 415 голосов;
ІІІ место – Скверу Металлургов – 325 голосов.

Заметим, что самый лучший парк выбирали во время голосования в соцсетях.

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