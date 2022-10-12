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Стало известно, какой будет температура в квартирах днепрян зимой

Сегодня 18:33
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Этот отопительный сезон будет очень тяжелым для Днепропетровщины и всей Украины.

Новости Днепра про Стало известно, какой будет температура в квартирах днепрян зимой

Так, средняя температура в квартирах днепрян зимой составит 18 градусов, а минимально допустимое значение – 16 градусов.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

После включения отопления мы призываем экономно использовать газ и уголь. Да, это означает снижение температуры в квартирах. Минимально допустимое значение этой зимой будет 16 градусов, а среднее — 18 градусов. Это необходимость и это наш вклад в победу. Ведь от каждого из нас зависит, как мы пройдем эту зиму, – сказал на заседании правительства премьер-министр.

По его словам, сейчас готовность к отопительному сезону по стране составляет более 90%, подготовлены также специальные пункты обогрева для населения, разработаны планы эвакуации на случай невозможности быстрого восстановления критической инфраструктуры.

Тарифы не будут повышаться ни на газ, ни на отопление, ни на электроэнергию. Субсидии остаются и будут выплачиваться в полном объеме всем семьям, которые действительно в этом сегодня нуждаются, — отметил Денис Шмыгаль.

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