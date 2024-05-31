Стало известно, как в Днепре летом будут работать детсады

В Днепре продолжают ремонтировать и обустраивать укрытия в детских садах для обучения детей.

Об этом сообщили в Днепровском городском Совете.

С завершением работ в укрытиях дети смогут учиться в детскадках в оффлайн формате вместо смешанного.

Ведущая специалист отдела материально-технического обеспечения департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Валерия Никифорова рассказала о том, что для того, чтобы сделать укрытие должным образом, на место выезжала комиссия с представителями ГСЧС для оценки возможности его обустройства. После этого начали работы: демонтаж и поднятие пола. Работники перешли к устройству стен и будут обновлять инженерные сети.

Ремонтно-строительные работы в укрытиях планируется завершить к началу августа.

О работе детсадов летом рассказала главная специалистка сектора дошкольного воспитания департамента гуманитарной политики ДМР Валентина Юрченко:

У нас по смешанной форме организовано обучение в садах, где есть самое простое укрытие. Также устроены дошкольные подразделения в заведениях общего среднего образования. На сегодняшний день мы ремонтируем самое простое укрытие в 17 садах, которые в планах открыть к новому учебному году. Летом садики не закрываются, а продолжают работу в том же режиме – до 4 часов без организации питания и дневного сна. Поэтому родители могут приводить детишек – для них организуют более активную деятельность на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре летом заработают пришкольные лагеря для детей от 6 до 11 лет.

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