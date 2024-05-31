Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, как в Днепре летом будут работать детсады

Сегодня 11:41
просмотров

В Днепре продолжают ремонтировать и обустраивать укрытия в детских садах для обучения детей.

Новости Днепра про Стало известно, как в Днепре летом будут работать детсады

Об этом сообщили в Днепровском городском Совете.

С завершением работ в укрытиях дети смогут учиться в детскадках в оффлайн формате вместо смешанного.

Ведущая специалист отдела материально-технического обеспечения департамента гуманитарной политики Днепровского городского совета Валерия Никифорова рассказала о том, что для того, чтобы сделать укрытие должным образом, на место выезжала комиссия с представителями ГСЧС для оценки возможности его обустройства. После этого начали работы: демонтаж и поднятие пола. Работники перешли к устройству стен и будут обновлять инженерные сети.

Ремонтно-строительные работы в укрытиях планируется завершить к началу августа.

О работе детсадов летом рассказала главная специалистка сектора дошкольного воспитания департамента гуманитарной политики ДМР Валентина Юрченко:

У нас по смешанной форме организовано обучение в садах, где есть самое простое укрытие. Также устроены дошкольные подразделения в заведениях общего среднего образования. На сегодняшний день мы ремонтируем самое простое укрытие в 17 садах, которые в планах открыть к новому учебному году. Летом садики не закрываются, а продолжают работу в том же режиме – до 4 часов без организации питания и дневного сна. Поэтому родители могут приводить детишек – для них организуют более активную деятельность на свежем воздухе.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре летом заработают пришкольные лагеря для детей от 6 до 11 лет.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, как в Днепре летом будут работать детсадыУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, как в Днепре летом будут работать детсадыРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    У Днепра может появиться еще один город-побратим: детали
    Новости Днепра
    Сегодня 12:41
    У Днепра может появиться еще один город-побратим: детали

    Днепр будет в будущем сотрудничать с норвежским городом Драммен.

    В Днепре неизвестные выбросили на помойку гору сухпайков
    Новости Днепра
    Сегодня 09:09
    В Днепре неизвестные выбросили на помойку гору сухпайков

    На свалке Днепра возле жилого комплекса "Моцарт" прохожие заметили неиспользованные…

    Нужно ли учащимся 4 и 9 классов в Днепре делать новые ученические
    Новости Днепра
    Вчера 21:29
    Нужно ли учащимся 4 и 9 классов в Днепре делать новые ученические

    В горсовете ответили, нужно ли делать новые ученическим школьникам, окончившим…

    В Днепре несовершеннолетний парень разоблачил «наркокурьеров»
    Новости Днепра
    Вчера 20:54
    В Днепре несовершеннолетний парень разоблачил «наркокурьеров»

    Несовершеннолетний парень сообщил патрульным о людях, которые искали "закладки".

    Последние новости

    У Днепра может появиться еще один город-побратим: детали
    У Днепра может появиться еще один город-побратим: детали

    Днепр будет в будущем сотрудничать с норвежским городом Драммен.

    Сегодня 12:41
    7
    просмотров
    Полицейские Днепропетровщины разоблачили мошенника, который обманул 20 военных
    Полицейские Днепропетровщины разоблачили мошенника, который обманул 20 военных

    Правоохранители из Кривого Рога разоблачили преступника, продававшего несуществующую амуницию военным со всей Украины.

    Сегодня 12:11
    1
    просмотров
    В Кривом Роге наркоторговец попался полиции во время продажи «товара»
    В Кривом Роге наркоторговец попался полиции во время продажи «товара»

    Патрульные полиции Кривого Рога задержали 47-летнего наркосбытчика во время того, как он в очередной раз встретился с покупателями.

    Сегодня 10:24
    1
    просмотров
    Ночью враг атаковал Харьков 5 ракетами: есть погибшие и пострадавшие
    Ночью враг атаковал Харьков 5 ракетами: есть погибшие и пострадавшие

    Этой ночью Харьков в очередной раз оказался под обстрелом врага.

    Сегодня 09:56
    3
    просмотров
    В Днепре неизвестные выбросили на помойку гору сухпайков
    В Днепре неизвестные выбросили на помойку гору сухпайков

    На свалке Днепра возле жилого комплекса "Моцарт" прохожие заметили неиспользованные сухпайки.

    Сегодня 09:09
    5
    просмотров
    Стрелок из Днепропетровщины завоевал серебро на Чемпионате Европы.
    Стрелок из Днепропетровщины завоевал серебро на Чемпионате Европы.

    Денис Кушниров представил Днепропетровскую область на Чемпионате Европы по пулевой стрельбе.

    Сегодня 08:37
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина ударил ножом знакомого и скрылся.
    На Днепропетровщине мужчина ударил ножом знакомого и скрылся.

    В Павлограде правоохранители задержали 43-летнего мужчину подозреваемого в совершении тяжкого преступления.

    Сегодня 07:19
    0
    просмотров
    Погода на 31 мая: в Днепре будет очень тепло
    Погода на 31 мая: в Днепре будет очень тепло

    Хорошего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    1
    просмотров
    Света снова будет меньше: в Укрэнерго прогнозируют возврат почасовых отключений
    Света снова будет меньше: в Укрэнерго прогнозируют возврат почасовых отключений

    Почасовые отключения света совсем скоро вернутся в Украину.

    Вчера 22:01
    3
    просмотров
    Нужно ли учащимся 4 и 9 классов в Днепре делать новые ученические
    Нужно ли учащимся 4 и 9 классов в Днепре делать новые ученические

    В горсовете ответили, нужно ли делать новые ученическим школьникам, окончившим 4 и 9 класс.

    Вчера 21:29
    8
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх