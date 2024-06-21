Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света

Об этом сообщили в Укрэнерго.
Графики будут применяться с 16.00 до 24.00 во всех регионах Украины.
Также в компании отметили, что в течение 18:00-23:00 часов объем ограничений потребления электроэнергии будет больше.
Причина – последствия массированных ударов россиян по энергообъектам, – написали в публикации.
Кроме того, частные энергетические компании известили, что в Днепре свет будут выключать согласно графикам, в частности, у абонентов ЦЭК отключения будут действовать в такой последовательности:
О графиках отключения света можно подробнее узнать на официальных порталах ДТЭК и ЦЭК.
Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту.
Читайте также:
Автор:
В Днепре появилась новая детская площадка.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко,…
Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.
В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана…
В Днепре появилась новая детская площадка.
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко, которая произошла в Днепре 20 июня.
Женщину, которая поиздевалась над могилами военных, задержали правоохранители.
Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.
На Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков.
Днем враг гасил по Никопольщине и запустил ракету в Кривой Рог.
Национальная сборная по футболу одержала победу в матче.
В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана Купалы. Наши предки покланялись богу Купала, который был покровителем плодоношения и цветения, отмечали его в день летнего солнцестояния. Но после принятия христианства у праздника появилось новое «название» - в честь…
Днепряне смогут увидеть "Клубничную Луну".
Работники одной из ритуальных служб Днепропетровщины требовали деньги от родственников умерших.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!