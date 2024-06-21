Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света

В Днепре завтра, 22 июня, будут действовать почасовые графики отключения света.

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики будут применяться с 16.00 до 24.00 во всех регионах Украины.

Также в компании отметили, что в течение 18:00-23:00 часов объем ограничений потребления электроэнергии будет больше.

Причина – последствия массированных ударов россиян по энергообъектам, – написали в публикации.

Кроме того, частные энергетические компании известили, что в Днепре свет будут выключать согласно графикам, в частности, у абонентов ЦЭК отключения будут действовать в такой последовательности:

з 16:00 до 20:00 — ІІІ очередь;

з 18:00 до 20:00 — IV очередь;

з 20:00 до 23:00 — VI очередь;

з 20:00 до 24:00 — V очередь.

О графиках отключения света можно подробнее узнать на официальных порталах ДТЭК и ЦЭК.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту.

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