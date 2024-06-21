Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света

Сегодня 21:10
просмотров

В Днепре завтра, 22 июня, будут действовать почасовые графики отключения света.

Новости Днепра про Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения света

Об этом сообщили в Укрэнерго.

Графики будут применяться с 16.00 до 24.00 во всех регионах Украины.

Также в компании отметили, что в течение 18:00-23:00 часов объем ограничений потребления электроэнергии будет больше.

Причина – последствия массированных ударов россиян по энергообъектам, – написали в публикации.

Кроме того, частные энергетические компании известили, что в Днепре свет будут выключать согласно графикам, в частности, у абонентов ЦЭК отключения будут действовать в такой последовательности:

  •  з 16:00 до 20:00 — ІІІ очередь;
  •  з 18:00 до 20:00 — IV очередь;
  •  з 20:00 до 23:00 — VI очередь;
  •  з 20:00 до 24:00 — V очередь.

О графиках отключения света можно подробнее узнать на официальных порталах ДТЭК и ЦЭК.

Напомним, сегодня мы писали, что в Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения светаУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, как в Днепре 22 июня будут действовать графики отключения светаРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената
    Новости Днепра
    Сегодня 21:59
    В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената

    В Днепре появилась новая детская площадка.

    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре
    Новости Днепра
    Сегодня 21:57
    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре

    Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко,…

    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту
    Новости Днепра
    Сегодня 19:49
    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту

    Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.

    Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать
    Новости Днепра
    Сегодня 18:07
    Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать

    В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана…

    Последние новости

    В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената
    В Днепре в парке Глобы установили новую детскую площадку за средства мецената

    В Днепре появилась новая детская площадка.

    Сегодня 21:59
    2
    просмотров
    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре
    Ермак отреагировал на инцидент с Тищенко в Днепре

    Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак прокомментировал ситуацию с Николаем Тищенко, которая произошла в Днепре 20 июня.

    Сегодня 21:57
    0
    просмотров
    Может быть психически неуравновешенной: в Киеве задержали женщину, которая осквернила могилы защитников Украины
    Может быть психически неуравновешенной: в Киеве задержали женщину, которая осквернила могилы защитников Украины

    Женщину, которая поиздевалась над могилами военных, задержали правоохранители.

    Сегодня 20:39
    3
    просмотров
    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту
    В Днепре 22 июня некоторые трамваи будут курсировать по сокращенному маршруту

    Завтра, 22 июня, два трамвая будут курсировать по-другому.

    Сегодня 19:49
    1
    просмотров
    Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков
    Зарабатывали до 10 млн грн в месяц: на Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков

    На Днепропетровщине будут судить наркосбытчиков.

    Сегодня 19:27
    0
    просмотров
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди
    В результате вражеской атаки на Днепропетровщину 21 июня пострадали люди

    Днем враг гасил по Никопольщине и запустил ракету в Кривой Рог.

    Сегодня 18:48
    2
    просмотров
    Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024
    Сборная Украины победила Словакию в матче Евро-2024

    Национальная сборная по футболу одержала победу в матче.

    Сегодня 18:14
    2
    просмотров
    Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать
    Ивана –Купала 2024: новая дата праздника, традиции и что обязательно нужно сделать

    В ночь с 23 на 24 июня отмечается праздник Ивана Купалы. Наши предки покланялись богу Купала, который был покровителем плодоношения и цветения, отмечали его в день летнего солнцестояния. Но после принятия христианства у праздника появилось новое «название» - в честь…

    Сегодня 18:07
    3
    просмотров
    Над Землей взойдет Клубничная Луна: смогут ли ее увидеть жители Днепра
    Над Землей взойдет Клубничная Луна: смогут ли ее увидеть жители Днепра

    Днепряне смогут увидеть "Клубничную Луну".

    Сегодня 18:00
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области сотрудники ритуальной службы наживались на родственниках умерших
    В Днепропетровской области сотрудники ритуальной службы наживались на родственниках умерших

    Работники одной из ритуальных служб Днепропетровщины требовали деньги от родственников умерших.

    Сегодня 17:34
    5
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх