Стало известно, что за конструкция появилась возле церкви на Набережной Победы

Похожая уже есть в сквере «Прибрежном».

Сегодня эту металлическую конструкцию дособирали. Как оказалось, это будет небольшая кофейня.

Вчера жители жилмассива Победа заметили, что на Набережной Победы появилась странная металлическая конструкция. Она расположена возле церкви.

Основная масса жилмассивов в Днепре начала строиться в 1970-х годах.…

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