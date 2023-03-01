Стало известно, что за конструкция появилась возле церкви на Набережной Победы

Вчера жители жилмассива Победа заметили, что на Набережной Победы появилась странная металлическая конструкция. Она расположена возле церкви.
Сегодня эту металлическую конструкцию дособирали. Как оказалось, это будет небольшая кофейня.
Похожая уже есть в сквере «Прибрежном».
Напомним, ранее мы писали, что в Днепре в заброшенной воинской части нашли 14 ящиков с «коктейлями Молотова». Также читайте: на острове Пасхи на дне высохшего озера найдена новая статуя моаи.
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