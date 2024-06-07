Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 7 июня

Сегодня 07:14
просмотров

Выяснилось, будут ли действовать сегодня в Днепре графики отключения света.

Новости Днепра про Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 7 июня

На своей Facebook-странице ДТЭК сообщил жителям Днепра и области о том, что 7 июня продлятся стабилизационные отключения.

Друзья, по команде НЭК Укрэнерго, завтра, 7 июня, в Днепропетровской области все сутки продлятся стабилизационные отключения.

Понимаем, что все вы с нетерпением ждете включения света (как и мы). Но просим вас не торопиться включать все мощные приборы одновременно. Такая резкая нагрузка на сети приводит к авариям и, соответственно, света будет еще меньше, — написали в публикации.

Получить подробную информацию о почасовых графиках отключения электроэнергии можно на сайте ДТЭК или ЦЭК, а также в Telegram-боте.

О проведении очередных аварийных или плановых работ Центральной энергетической компанией пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК ответили, могут ли сократить время отключений для домов в Днепре, полностью на электричестве. Кроме того, мы сообщали, что в Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам.

Читайте также:

Новости Днепра про Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 7 июняУкраїнська Новости Днепра про Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 7 июняРусский

Автор:


# #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Жительница Днепра хотела перерегистрировать на себя находящееся в розыске авто
    Новости Днепра
    Вчера 21:24
    Жительница Днепра хотела перерегистрировать на себя находящееся в розыске авто

    В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.

    Крутогорный спуск в Днепре открыли для движения транспорта
    Новости Днепра
    Вчера 20:46
    Крутогорный спуск в Днепре открыли для движения транспорта

    В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.

    Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода
    Новости Днепра
    Вчера 19:42
    Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

    То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно…

    Двое актеров драматического молодежного театра из Днепра присоединились к рядам ВСУ
    Новости Днепра
    Вчера 19:22
    Двое актеров драматического молодежного театра из Днепра присоединились к рядам ВСУ

    Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в…

    Последние новости

    Погода на 7 июня: в Днепре будет тепло и солнечно
    Погода на 7 июня: в Днепре будет тепло и солнечно

    Хорошего летнего дня, друзья!

    Сегодня 06:15
    2
    просмотров
    В Павлограде из пожара спасли мужчину
    В Павлограде из пожара спасли мужчину

    В Павлограде на Днепропетровщине из охваченной пламенем квартиры спасли мужчину.

    Вчера 22:00
    1
    просмотров
    Жительница Днепра хотела перерегистрировать на себя находящееся в розыске авто
    Жительница Днепра хотела перерегистрировать на себя находящееся в розыске авто

    В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.

    Вчера 21:24
    10
    просмотров
    Крутогорный спуск в Днепре открыли для движения транспорта
    Крутогорный спуск в Днепре открыли для движения транспорта

    В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.

    Вчера 20:46
    4
    просмотров
    В Днепропетровской области разыскивают опасного преступника
    В Днепропетровской области разыскивают опасного преступника

    В Днепропетровской области разыскивают преступника.

    Вчера 20:01
    4
    просмотров
    Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода
    Мертвые змеи, новый полуостров и глиняная посуда: у Монастырского острова в Днепре пошла вода

    То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно увидеть на берегу Монастырского острова.

    Вчера 19:42
    6
    просмотров
    Двое актеров драматического молодежного театра из Днепра присоединились к рядам ВСУ
    Двое актеров драматического молодежного театра из Днепра присоединились к рядам ВСУ

    Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в рядах ВСУ.

    Вчера 19:22
    6
    просмотров
    На Днепропетровщине пьяный посетитель избил администратора турбазы
    На Днепропетровщине пьяный посетитель избил администратора турбазы

    В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.

    Вчера 18:38
    2
    просмотров
    На Днепропетровщине мужчина носил с собой фейковый военный билет
    На Днепропетровщине мужчина носил с собой фейковый военный билет

    Мужчина надеялся, что никто не заметит подлога.

    Вчера 18:04
    2
    просмотров
    История роскошного особняка в центре Днепра: от гимназии и мебельного склада до института
    История роскошного особняка в центре Днепра: от гимназии и мебельного склада до института

    Необычное старинное здание на улице Владимира Мономаха привлекает внимание своим монументальным фасадом, колоннами и большими окнами. Когда-то это было одним из учебных заведений города – женской гимназией им. Нестелей.

    Вчера 17:28
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх