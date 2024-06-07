Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 7 июня

На своей Facebook-странице ДТЭК сообщил жителям Днепра и области о том, что 7 июня продлятся стабилизационные отключения.
Друзья, по команде НЭК Укрэнерго, завтра, 7 июня, в Днепропетровской области все сутки продлятся стабилизационные отключения.
Понимаем, что все вы с нетерпением ждете включения света (как и мы). Но просим вас не торопиться включать все мощные приборы одновременно. Такая резкая нагрузка на сети приводит к авариям и, соответственно, света будет еще меньше, — написали в публикации.
Получить подробную информацию о почасовых графиках отключения электроэнергии можно на сайте ДТЭК или ЦЭК, а также в Telegram-боте.
О проведении очередных аварийных или плановых работ Центральной энергетической компанией пока не сообщается.
Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК ответили, могут ли сократить время отключений для домов в Днепре, полностью на электричестве. Кроме того, мы сообщали, что в Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам.
Читайте также:Ердем Альона
Автор:
В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.
В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.
То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно…
Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в…
Хорошего летнего дня, друзья!
В Павлограде на Днепропетровщине из охваченной пламенем квартиры спасли мужчину.
В Днепре женщина хотела зарегистрировать автомобиль, но он оказался проблемным.
В Днепре раньше обещанного открыли движение по Крутогорному спуску.
В Днепропетровской области разыскивают преступника.
То, что могло годами находиться на дне Днепра, теперь можно увидеть на берегу Монастырского острова.
Днепровские актеры из театра "Верим" теперь будут защищать Украину в рядах ВСУ.
В Днепропетровской области отдыхающий избил администратора турбазы.
Мужчина надеялся, что никто не заметит подлога.
Необычное старинное здание на улице Владимира Мономаха привлекает внимание своим монументальным фасадом, колоннами и большими окнами. Когда-то это было одним из учебных заведений города – женской гимназией им. Нестелей.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!