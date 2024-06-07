Стало известно, будут ли выключать свет в Днепре 7 июня

Выяснилось, будут ли действовать сегодня в Днепре графики отключения света.

На своей Facebook-странице ДТЭК сообщил жителям Днепра и области о том, что 7 июня продлятся стабилизационные отключения.

Друзья, по команде НЭК Укрэнерго, завтра, 7 июня, в Днепропетровской области все сутки продлятся стабилизационные отключения. Понимаем, что все вы с нетерпением ждете включения света (как и мы). Но просим вас не торопиться включать все мощные приборы одновременно. Такая резкая нагрузка на сети приводит к авариям и, соответственно, света будет еще меньше, — написали в публикации.

Получить подробную информацию о почасовых графиках отключения электроэнергии можно на сайте ДТЭК или ЦЭК, а также в Telegram-боте.

О проведении очередных аварийных или плановых работ Центральной энергетической компанией пока не сообщается.

Напомним, ранее мы писали, что в ДТЭК ответили, могут ли сократить время отключений для домов в Днепре, полностью на электричестве. Кроме того, мы сообщали, что в Днепре показали, как отключают водоснабжение должникам.

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