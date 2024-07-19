Стало плохо из-за жары: в УЗ подтвердили смерть пассажирки в поезде, курсирующем через Днепр

В ночном экспрессе «Запорожье-Ужгород», который, в частности, курсирует через Днепр, от жары умер человек. Вагон, в котором ехала пассажирка, был без кондиционера. Эту информацию подтвердил руководитель пассажирского направления «Укрзализныци» Александр Перцовский.
Компания знает о случае смерти пассажирки в поезде и уже проводит необходимое служебное расследование.
Мы просто не педалируем каждый такой случай, но в поездах, поскольку более 100 тысяч человек путешествует, к сожалению, особенно в летний период, случаются такие естественные смерти, — сказал он.
Каждый подобный случай подробно разбирают, поэтому такие трагедии не являются «сухой статистикой» для перевозчика.
По этому случаю мы смотрим, можно ли было предотвратить, можно ли было быстрее среагировать, на сколько оперативно вызвали медиков и насколько оперативно они приехали. Выводов по этому случаю пока нет, – прокомментировал чиновник.
В вагоне действительно не было системы кондиционирования, поскольку это старый вагон, но об этом сообщалось при покупке билетов. В УЗ говорят, что маркируют вагоны, имеющие системы охлаждения, снежинкой, чтобы люди знали.
Недавно в СМИ появилась информация о смерти пассажирки от жары. Женщина ехала в Стрый к подруге 16 июля, но ей стало плохо во время путешествия из-за сильной духоты в купе без кондиционера.
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