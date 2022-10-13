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Ссора и драка: совместные посиделки закончились трагедией

Сегодня 18:45
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Следователи задержали жителя Павлограда за причинение тяжких телесных повреждений знакомому. Во время конфликта подозреваемый напал на потерпевшего и жестоко избил его. С тяжелыми травмами 50-летний мужчина был госпитализирован в медицинское учреждение.

Новости Днепра про Ссора и драка: совместные посиделки закончились трагедией

Следственно-оперативная группа Павлоградского районного отделения полиции выяснила, что после встречи с товарищами мужчина вернулся домой избитым. Сотрудники уголовного розыска установили, что к избиению причастен 28-летний знакомый потерпевшего.

Накануне мужчины вместе выпили алкоголь, после чего между ними вспыхнула ссора и драка. Злоумышленник ударил знакомого по голове, а когда жертва упала, тот продолжил наносить удары. Затем он покинул место преступления.

В тот же день злоумышленник был задержан в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Следователи по согласованию с районной прокуратурой были проинформированы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 121 (умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от пяти до восьми лет. Расследование продолжается.

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Новости Днепра про Ссора и драка: совместные посиделки закончились трагедиейУкраїнська Новости Днепра про Ссора и драка: совместные посиделки закончились трагедиейРусский

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