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США разрешили бить американским оружием по территории РФ, но не повсюду

Сегодня 12:44
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Украине разрешили бить по территории РФ американским оружием.

Новости Днепра про США разрешили бить американским оружием по территории РФ, но не повсюду

Украина получила разрешение США на использование американского оружия для ударов по территории РФ, но бить можно только по регионам, граничащим с Харьковщиной и только по военным целям.

Об этом заявил пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров в комментарии The Guardian.

Никифоров отметил, что Украина получила «положительные сигналы» от дипломатов на ограниченное использование оружия на границе с Харьковщиной. ВСУ смогут использовать системы HIMARS для нанесения ударов по российским войскам и командно-контрольным центрам.

«Это значительно усилит нашу способность противостоять попыткам России массово пересечь границу», — сказал Никифоров, приветствуя решение США.

Заметим, что ранее ряд иностранных СМИ со ссылкой на источники сообщили, что США могут позволить поражать военные цели на территории РФ американским оружием.

Также Украина якобы «не имеет никаких ограничений» на использование средств ПВО, предоставленных США, чтобы сбивать российские ракеты или истребители над территорией России, «если они представляют угрозу Украине».

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Новости Днепра про США разрешили бить американским оружием по территории РФ, но не повсюдуУкраїнська Новости Днепра про США разрешили бить американским оружием по территории РФ, но не повсюдуРусский

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