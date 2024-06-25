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  • Сроки обновления данных в ТЦК для военнообязанных хотят увеличить с 60 до 150 дней

Сроки обновления данных в ТЦК для военнообязанных хотят увеличить с 60 до 150 дней

Сегодня 16:47
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В Украине могут продлить сроки обновления данных военнообязанных.

Новости Днепра про Сроки обновления данных в ТЦК для военнообязанных хотят увеличить с 60 до 150 дней

Минобороны Украины поддерживает законопроект об увеличении сроков обновления данных в ТЦК для военнообязанных с 60 до 150 дней.

В документе от 24 июня, подписанном министром обороны Рустемом Умеровым и обнародованном в системе электронного документооборота, отмечается, что законопроект №11305 поддерживается Минобороны.

Этот проект закона предусматривает изменение срока обновления данных для военнообязанных с 60 на 150 дней.

Фото соответствующего письма опубликовал автор законопроекта, нардеп Владимир Арьев.

Новости Днепра про Сроки обновления данных в ТЦК для военнообязанных хотят увеличить с 60 до 150 дней

В последний день для актуализации данных — 18 июля. Предполагается, что военнообязанные, которые не обновят информацию о себе, могут получить штраф. Однако должностные лица хотят дать больше времени на это. Если законопроект примут, то в украинцев будет еще два месяца на то, чтобы прийти в ТЦК/ЦНАП или обновить данные в Резерв+.

Upd: Минобороны уже передумало предоставлять 150 дней на обновление данных. Письмо с согласием на обновление данных до 18 октября было вчера. Однако сегодня уже Минобороны отказалось от этой идеи. Таким образом, все военнообязанные должны обновить свои данные до 18 июля.

Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на письмо министра Рустема Умерова Верховной Раде от 25 июня.

В Министерстве обороны Украины, в пределах компетенции, с учетом проведенного анализа уточнения данных гражданами Украины через электронный кабинет, центры предоставления административных услуг и путем личного прибытия в территориальные центры комплектования и социальной поддержки, дополнительно проработан проект Закона…, регистрационный № 11305 от 29.05 .2024, поданный народным депутатом Украины Арьевым В.И. и другими не поддерживаемыми народными депутатами Украины — говорится в письме.

Также у него говорится, что предварительное письмо от 24 июня министр просит оставить без рассмотрения.

Новости Днепра про Сроки обновления данных в ТЦК для военнообязанных хотят увеличить с 60 до 150 дней

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Новости Днепра про Сроки обновления данных в ТЦК для военнообязанных хотят увеличить с 60 до 150 днейУкраїнська Новости Днепра про Сроки обновления данных в ТЦК для военнообязанных хотят увеличить с 60 до 150 днейРусский

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