Среди поля остался «стоунхендж»: на Днепропетровщине показали село-призрак (ФОТО)

На Днепропетровщине показали село-призрак.

По данным портала Zemliak.com, Днепропетровщине есть 40 пропавших деревень, которые еще есть на карте, но где уже никто не живет. Эти данные аналитики получили исследовав открытые реестры избирателей. Одним из таких является пропавшая деревня Екатерино-Наталовка, расположенная в Криворожском районе. Так, по состоянию на 2021 год здесь было зарегистрировано 0 жителей.

Село Екатерино-Натальевка находится на левом берегу реки Базавлук, выше по течению на расстоянии 4 км расположено село Владимировка, ниже по течению на расстоянии 1,5 км расположено село Петровка.

О том, что здесь когда-то постоянно жил напоминают только руины старых зданий. Фотографиями из села-призрака поделился исследователь Dmytro Iakobchuk в сообществе «Природа Криворожья». Он отмечает, что это место могло бы стать заповедной зоной.

Развалины старых каменных построек, одиноко стоящих посреди степи, напоминают всемирно известный Стоунхендж. Рядом с пустынным поселком уже даже нет дороги, а на засохшей траве остались следы от автомобилей, которые оставляют после себя редкие путешественники.