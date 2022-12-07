Среди освобожденных пленников – двое криворожцев (ФОТО)

6 декабря из вражеского плена освободили еще 60 украинцев. Среди них есть военные ВСУ, Нацгвардии и ГНСУ.

Всего домой вернули 58 мужчин и двух женщин, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.

Среди освобожденных пленников – боец ​​Криворожской бригады Нацгвардии, младший сержант Виктор Янакий, защищавший Мариуполь.

Также в числе освобожденных пленников – криворожский воин, военнослужащий 17-й танковой бригады Сергей Царюк. Он мужественно оборонял Мариуполь.

По словам омбудсмена Дмитрия Лубенца, в общей сложности освободили 34-х защитников Мариуполя, в том числе 14 – из «Азовстали».

На подконтрольную Украине территорию также вернулись пленники, удерживаемые в Оленовке. Там в июле при взрыве погибли и получили ранения десятки украинских военных. Украина обвинила Россию в том, что это была массовая казнь и попытка скрыть пытки и бесчеловечное обращение с пленными.

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