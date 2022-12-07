Среди освобожденных пленников – двое криворожцев (ФОТО)

Всего домой вернули 58 мужчин и двух женщин, 15 офицеров и 45 рядовых и сержантов.
Среди освобожденных пленников – боец Криворожской бригады Нацгвардии, младший сержант Виктор Янакий, защищавший Мариуполь.
Также в числе освобожденных пленников – криворожский воин, военнослужащий 17-й танковой бригады Сергей Царюк. Он мужественно оборонял Мариуполь.
По словам омбудсмена Дмитрия Лубенца, в общей сложности освободили 34-х защитников Мариуполя, в том числе 14 – из «Азовстали».
На подконтрольную Украине территорию также вернулись пленники, удерживаемые в Оленовке. Там в июле при взрыве погибли и получили ранения десятки украинских военных. Украина обвинила Россию в том, что это была массовая казнь и попытка скрыть пытки и бесчеловечное обращение с пленными.
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