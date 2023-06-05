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Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)

Сегодня 12:44
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В Днепре есть несколько необычных мест для велопрогулок. Там много деревьев, прекрасные виды, нет автомобилей и достаточно места, чтобы  и те, кто приехал на двухколесном и те, кто пришел на прогулку в зеленую зону не мешали друг другу. А еще тут можно почувствовать себя как в настоящем лесу.

Новости Днепра про Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)

Журналисты dnepr.info  собрали подборку необычных мест для катания на велосипеде.

Новокодацкий парк

Территория этого парка – 35 га, кататься на велосипеде по нему можно очень долго. В парке проложены широкие аллеи, так что велосипедисты не будут мешать отдыхающим и наоборот. Есть места, где очень много деревьев и зелени, есть места для отдыха после велопрогулки – скамейки на аллеях в тени деревьев.

Новости Днепра про Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)

 

Коса на Победе

Для тех, кто живет на правом берегу и также хочет прокатиться на велосипеде у реки  — есть отличное место – это Коса на жилмассиве Победа. Ее общая длина составляет порядка 6 км. Тут есть дикий пляж, спортивная площадка, растет много деревьев.

Новости Днепра про Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)

Тоннельная балка

Тоннельная балка – одно из самых живописных мест в Днепре. Тут растет большое количество разных видов деревьев, цветов, территория настолько большая, что места хватит и бегунам, и велосипедистам и тем, кто просто пришел полюбоваться природой. Любители велоспорта могут не только кататься по балке, но и попробовать свои силы на трамплине.

Новости Днепра про Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)

Лесопарк в Диевке

Лесопарк включает в себя большой лесной массив рядом с жилмассивами на правом берегу Днепра. В зеленую зону входят плавни, озера и урочища. Тут можно и на велосипеде покататься, и устроить пешую прогулку или пикник.

Новости Днепра про Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)

Лес на Ломовском

Побывать в лесу можно просто приехав на жилмассив Ломовской в Днепре. Зеленая зона находится на левом берегу. Рядом с хвойными и лиственными деревьями протекает река. Территория довольно большая, тут можно встретить тех, кто пришел позагорать на импровизированный дикий пляж, компании, приехавшие в лес на пикник и даже рыбаков с палатками.

Новости Днепра про Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)

Парк Дружбы

Находится на левом берегу Днепра. Это не совсем парк, а скорее лесопарковая зона.  Его общая площадь насчитывает 100 га. Кататься на велосипеде тут можно целый день. Территориально зеленая зона находится в городе, но попадая сюда кажется, что приехал в огромный хвойный лес. Дорожки не такие широкие, как в городских парках и велосипедистам нужно быть внимательными при езде по ним.

Новости Днепра про Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)

Парк Сагайдак

Еще одна зеленая зона, находящаяся на левом берегу Днепра. Площадь парка почти 27 га. Тут много высоких деревьев, кустарников и проезжая по парку также можно почувствовать себя в лесу. Парк условно разделен на зеленую и пляжную зону. Кататься можно и там, и там. С берега открывается потрясающий вид на правую сторону Днепра, близость к реке придает прогулке прохладу.

Новости Днепра про Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)

 

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Новости Днепра про Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)Українська Новости Днепра про Среди хвой, озер и песка: необычные места для велопрогулок в Днепре (СПИСОК)Русский

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