Средневековая магия: дипломаты из Украины продолжают получать посылки с глазами животных

Украинских дипломатов запугивают оккультной магией.

По словам Министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, украинские дипломаты продолжают получать угрозы. Уже в 31 представительстве Украины заграницей поступили «бандерольки» с глазами животных. За последние двое суток подозрительные пакеты поступили в посольства в Италии, Польше, Португалии, Румынии и Дании, а также консульства в Гданьске. Всего уже 31 случай в 15 странах: Австрия (1), Ватикан (1), Дания (1), Испания (5), Италия (4), Казахстан (1), Нидерланды (1), Польша (6), Португалия (2), Румыния (2), США (1), Венгрия (2), Франция (1), Хорватия (1), Чехия (2). Кулеба отметил, что отправитель всегда один и тот же – автосалон Tesla в немецком городке Sindelfingen. Отправляют посылки из отделений, где нет камер наблюдений, а на самих бандерольках не оставляют следов ДНК. Злоумышленники также принимали меры, чтобы не оставить на свертках следов своих ДНК. Это, в частности, указывает на профессиональный уровень реализации этой акции, — отметил Кулеба.

Кто терроризирует дипломатов?

Официально МИД пока не называет причастных к этой акции, но все мы знаем, кто именно может прибегать к таким средневековым методам.

Что любопытно, глаза животных посылают не случайно, и россияне могли позаимствовать этот метод в средневековых магических трактатах. Да, звучит невероятно и даже смешно, но таковы реалии.

Почему именно глаза? Не зря говорят, что глаза зеркало души и во многих религиях считается, что энергия души концентрируется именно в глазах. Как рассказал экстрасенс Игорь Мехеда в интервью «Обозревателю», животных перед этим пытают, и заказывают, чтобы астральная форма этой собаки потом «съела» получившего посылку.

По сути, отомстила за свои мучения.

Если послать эти глаза в конверте, тот, кто их увидит, получит на себя энергетический удар от астральной формы этой мертвой собаки, — отметил экстрасенс.

Во всяком случае, хоть это и не приятный опыт, но наших дипломатов средневековым колдовством не запугать, а России явно уже нечем воевать, если они прибегают к оккультной магии.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: