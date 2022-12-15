Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

Цены на продукты меняются довольно быстро, самые «ходовые» товары регулярно дорожают и удивляют жителей Днепра своей стоимостью. Журналисты dnepr.info решили сравнить сколько стоят некоторые позиции популярных продуктов в разных супермаркетах Днепра. В качестве «подопытных» мы взяли магазины АТБ, «Варус» и «Сильпо». А сравнивать будем стоимость самых дорогих и самых дешевых куриных ножек в магазине, молока, яиц, гречки, сахара и муки.

Куриные ножки

Средняя цена этого продукта – порядка 77 грн за кило. Можно «наткнуться» на акцию в магазине и купить товар дешевле, но не всегда. В «Варусе» самая дешевая курятина стоит 66,9 грн – речь идет о продукте без упаковки, покупатель может сам выбрать понравившуюся ножку, в то время как упакованный товар продают по 77,9 грн с пометкой «акция».

В супермаркете «Сильпо» самостоятельно выбрать данный товар нельзя. За покупателя это делает продавец за прилавком. Без упаковки продукт обойдется в 68 грн за кило, а самые дорогие куриные ножки продают по 78 грн и также отмечают, что цена «акционная».

В АТБ такой товар продается только в упаковке, и средняя цена на него составляет 79 грн за кило.

Яйца

В этом году яйца – чемпионы по подорожанию. Выгоднее всего покупать их поштучно.

В сети АТБ за 10 придется отдать минимум 54 грн, максимум – почти 69 грн.

В «Варусе» яйца продают по 59,9 грн – это самый дешевый «вариант», а 78,6 – самый дорогой.

В сети «Сильпо» 10 обойдется минимум в 74 грн, а максимум, за который отдают товар – 78,5 грн.

Гречка

Еще один продукт-рекордсмен по подорожанию. Гречка дорожает каждый год. Этот не стал исключением. В торговой сети минимальная цена за кашу – 65,9 грн за кило, а максимальная — 81 грн, но это «акционный товар», поэтому кто не успел – будет платить больше.

В «Варусе» на крупу тоже акция. Минимальная цена, за которую продают кило – 59,9 грн, максимальная 99,9 грн. В «Сильпо» акций на этот товар нет, гречка стоит от 95,9 грн до 102 грн.

Сахар

После сезона консервации сахар вырос в цене, но не на много. В АТБ его продают за 33,9 грн. В магазине продает товар всего одной фирмы, поэтому сравнить цены не с кем.

В «Варусе» стоимость сахара колеблется от 33,6 до 44,9 грн. В «Сильпо» просят — от 33,7 до 46,3 грн за кило сладкого песка.

Молоко

Молоко в АТБ продают минимум за 33,4 грн, а самое дорогое красуется рядом на прилавке по ене 38,9 грн. В «Сильпо» данный товар отдают в ценовом диапазоне от 29,9 грн до 38,99 грн.

В «Варусе» самое дешевое молоко стоит 24,9 грн, а вот самое дорогое – стандартные 38,9 грн.

Мука

Без муки также нельзя обойтись, она нужна не только для выпечки, но и для других блюд, тем более в преддверии новогодних праздников. В «Варусе» за кило самой дешевой просят 14,9 грн, а самая дорогая обойдется в 17,9 грн. В АТБ цены стартуют от 16,2 грн за кило до в среднем 18,5 грн за аналогичный вес.

В «Сильпо» этот товар отпускают в диапазоне от 22,2 грн до 23,5 грн за кило.

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