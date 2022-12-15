Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

Сегодня 20:58
просмотров

Цены на продукты меняются довольно быстро, самые «ходовые» товары регулярно дорожают и удивляют жителей Днепра своей стоимостью. Журналисты dnepr.info решили сравнить сколько стоят некоторые позиции популярных продуктов в разных супермаркетах Днепра. В качестве «подопытных» мы взяли магазины АТБ, «Варус» и «Сильпо». А сравнивать будем стоимость самых дорогих и самых дешевых куриных ножек в магазине, молока, яиц, гречки, сахара и муки.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

Куриные ножки

Средняя цена этого продукта – порядка 77 грн за кило. Можно «наткнуться» на акцию в магазине и купить товар дешевле, но не всегда. В «Варусе» самая дешевая курятина стоит 66,9 грн – речь идет о продукте без упаковки, покупатель может сам выбрать понравившуюся ножку, в то время как упакованный товар продают по 77,9 грн с пометкой «акция».

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

В супермаркете «Сильпо» самостоятельно выбрать данный товар нельзя. За покупателя это делает продавец за прилавком. Без упаковки продукт обойдется в 68 грн за кило, а самые дорогие куриные ножки продают по 78 грн и также отмечают, что цена «акционная».

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

В АТБ такой товар продается только в упаковке, и средняя цена на него составляет 79 грн за кило.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

Яйца

В этом году яйца – чемпионы по подорожанию. Выгоднее всего покупать их поштучно.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

#image_title

В сети АТБ за 10 придется отдать минимум 54 грн, максимум – почти 69 грн.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

В «Варусе» яйца продают по 59,9 грн – это самый дешевый «вариант», а 78,6 – самый дорогой.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

В сети «Сильпо» 10 обойдется минимум в 74 грн, а максимум, за который отдают товар – 78,5 грн.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

Гречка

Еще один продукт-рекордсмен по подорожанию. Гречка дорожает каждый год. Этот не стал исключением. В торговой сети минимальная цена за кашу – 65,9 грн за кило, а максимальная — 81 грн, но это «акционный товар», поэтому кто не успел – будет платить больше.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

В «Варусе» на крупу тоже акция. Минимальная цена, за которую продают кило – 59,9 грн, максимальная 99,9 грн. В «Сильпо» акций на этот товар нет, гречка стоит от 95,9 грн до 102 грн.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

Сахар

После сезона консервации сахар вырос в цене, но не на много. В АТБ его продают за 33,9 грн. В магазине продает товар всего одной фирмы, поэтому сравнить цены не с кем.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

В «Варусе» стоимость сахара колеблется от 33,6 до 44,9 грн. В «Сильпо» просят — от 33,7 до 46,3 грн за кило сладкого песка.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

Молоко

Молоко в АТБ продают минимум за 33,4 грн, а самое дорогое красуется рядом на прилавке по ене 38,9 грн. В «Сильпо» данный товар отдают в ценовом диапазоне от 29,9 грн до 38,99 грн.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

В «Варусе» самое дешевое молоко стоит 24,9 грн, а вот самое дорогое – стандартные 38,9 грн.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

Мука

Без муки также нельзя обойтись, она нужна не только для выпечки, но и для других блюд, тем более в преддверии новогодних праздников. В «Варусе» за кило самой дешевой просят 14,9 грн, а самая дорогая обойдется в 17,9 грн. В АТБ цены стартуют от 16,2 грн за кило до в среднем 18,5 грн за аналогичный вес.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

В «Сильпо» этот товар отпускают в диапазоне от 22,2 грн до 23,5 грн за кило.

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах Днепра

 

Читайте также:

Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах ДнепраУкраїнська Новости Днепра про Сравнение цен и акций: сколько стоят ТОП-6 популярных продуктов в разных магазинах ДнепраРусский

Автор:


# # # # # # # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Россияне штурмуют на Бахмутском направлении и пытаются наращивать силы, — Генштаб
    Новости Днепра
    Сегодня 20:30
    Россияне штурмуют на Бахмутском направлении и пытаются наращивать силы, — Генштаб

    Российские военные штурмуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Чтобы улучшить…

    Знакомился с прохожими и грабил: на Днепропетровщине задержали мужчину
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    Знакомился с прохожими и грабил: на Днепропетровщине задержали мужчину

    Местный житель знакомился с прохожими на остановках общественного транспорта, возле…

    Ледяной дождь в Днепре: на дороги вышла коммунальная техника
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Ледяной дождь в Днепре: на дороги вышла коммунальная техника

    В Днепре вечером 15 декабря пошел ледяной дождь. Коммунальная техника…

    Под Днепром задержали автоугонщика: подробности
    Новости Днепра
    Сегодня 18:45
    Под Днепром задержали автоугонщика: подробности

    Пострадавший обнаружил, что со двора его дома угнан автомобиль «ВАЗ…

    Последние новости

    Россияне штурмуют на Бахмутском направлении и пытаются наращивать силы, — Генштаб
    Россияне штурмуют на Бахмутском направлении и пытаются наращивать силы, — Генштаб

    Российские военные штурмуют на Бахмутском и Авдеевском направлениях. Чтобы улучшить свое положение на ряде других направлений, пытаются наращивать группировки.

    Сегодня 20:30
    просмотров
    Знакомился с прохожими и грабил: на Днепропетровщине задержали мужчину
    Знакомился с прохожими и грабил: на Днепропетровщине задержали мужчину

    Местный житель знакомился с прохожими на остановках общественного транспорта, возле торговых павильонов и других общественных местах и ​​рассказывал им разные истории из своей жизни. Дождавшись подходящего момента - похищал у горожан деньги и мобильные телефоны.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Ледяной дождь в Днепре: на дороги вышла коммунальная техника
    Ледяной дождь в Днепре: на дороги вышла коммунальная техника

    В Днепре вечером 15 декабря пошел ледяной дождь. Коммунальная техника уже работает на дорогах города.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    Под Днепром задержали автоугонщика: подробности
    Под Днепром задержали автоугонщика: подробности

    Пострадавший обнаружил, что со двора его дома угнан автомобиль «ВАЗ 21053».

    Сегодня 18:45
    просмотров
    В здании польской полиции прогремел взрыв — сдетонировал подарок, который комендант привез из Украины
    В здании польской полиции прогремел взрыв — сдетонировал подарок, который комендант привез из Украины

    В Варшаве в помещении Главного управления национальной полиции 14 декабря прогремел взрыв.

    Сегодня 18:43
    0
    просмотров
    Крыша выгорела дотла: в Днепре горел дом на Веселой
    Крыша выгорела дотла: в Днепре горел дом на Веселой

    Сегодня, 15 декабря, в 10:48 на линию «101» сообщили о возгорании частного дома по улице Веселой Амур-Нижнеднепровского района.

    Сегодня 17:58
    0
    просмотров
    Полицейские Днепра исполнили желание 3-летнего онкобольного мальчика
    Полицейские Днепра исполнили желание 3-летнего онкобольного мальчика

    Правоохранители из Днепра стали волшебниками для маленького тяжелобольного мальчика.

    Сегодня 17:25
    0
    просмотров
    Детские «фермы»: ученые разработали инкубатор для выращивания людей (ФОТО, ВИДЕО)
    Детские «фермы»: ученые разработали инкубатор для выращивания людей (ФОТО, ВИДЕО)

    Ученые показали инкубатор для выращивания детей.

    Сегодня 17:08
    просмотров
    Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые
    Россияне снова обстреляли Никопольщину из Энергодара: есть погибшие и раненые

    Сегодня днем ​​российские оккупанты снова обстреляли Никопольщину из тяжелой артиллерии.

    Сегодня 16:39
    0
    просмотров
    Где в Днепре открылись легальные елочные базары
    Где в Днепре открылись легальные елочные базары

    Появился список елочных базаров, где можно приобрести легальную елку.

    Сегодня 16:27
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх