Сравнение стоимости посещения аквапарков Днепра 2024: где дешевле и какие условия

В Днепре работает два аквапарка. По одному на левом и правом берегу города. В них можно не только поплавать в бассейне, но и покататься на горках и других водных аттракционах.

Журналисты dnepr.info узнали, сколько стоит отдохнуть в каждом из них и какие условия.

Правый берег

Аквапарк Happy Day находится на набережной. Стоимость посещения заведения разниться в зависимости от дня недели и времени суток, а также возраста посетителя. Так, в будние дни с 10: до 19:00 посещение парка обойдется в 500 грн. Если прийти на пару часов позже – в 12:00 то входной билет обойдется в 480 грн. Пребывание в парке с 14:00 до 19:00 будет стоить 460 грн, а вот с 16:00 до конца работы аквапарка – 440 грн. Для ребенка до 14 лет стоимость входного билета стартует от 470 грн и пропорционально уменьшается на 20 грн каждые 2 часа. Если чадо ростом до 110 см – за вход платить не нужно.

В выходные дни цена для взрослых на вход стартует от 530, если прийти в парк в 10:00. Если прийти в 12:00 то за вход нужно будет отдать уже 510 грн. Дешевле всего обойдется посещение аквапарка в выходной день с 16:00 до 19:00 – за билет нужно отдать 470 грн. Для детей до 14 лет цены в выходной день начинаются с 500 грн. И также аналогично будням пропорционально уменьшаются на 20 грн каждые 2 часа. С 16:00 ребенок может посетит аквапарк заплатив 440 грн за вход.

Арендовать беседку до 4-х человек в парке обойдется в будние дни 3 тыс грн — столько составляет депозит плюс 10% обслуживание. В выходные – 4 тыс за депозит и все те же 10% обслуживания. Беседка до 10 человек обойдется 4,5 и 5,5 тыс грн соответственно. Аренда полотенец – 200 грн, плюс залог 300 грн. Итого необходимо иметь 500 грн наличными. Камера хранения – 200 грн – залог за ключ. Нахождение в ВИП-зоне аквапарка и шезлонг обойдутся 250 грн.

Общая площадь аквапарка – 16 тыс кв м. Он делится на взрослую и детские зоны. Есть бассейн для взрослых, детский, зона, на территории работают бары, кафе, зоны фаст-фудов.

Посетители могут покататься на горках высотой 10 метров и длиной более 100 метров. Это различные аттракционы в виде горок, серпантинов, петель.

Левый берег

Развлекательный комплекс SKY находится на левом берегу Днепра. Его территория составляет более 5 тыс кв м. В будние дни посещение аквапарка взрослыми обойдется с 10:00 до 19:00 450 грн, дети – 420 грн. С 15:00 до 19:00 для взрослых вход стоит 400 грн, для детей – 370 грн. Если рост ребенка до 109 см – вход бесплатный. Если рост до 139 см – дите может пройти по «детскому» билету. Если выше – придется потратиться на «взрослый». В выходные и праздничные дни стоимость посещения парка взрослыми и детьми с 10:00 до 19:00 обойдется в 500 и 470 грн соответственно. С 15:00 до 19:00 – 450 и 420 грн.

В аквапарке есть 12 горок разной высоты среди которых «Цунами», «Торнадо», «Камикадзе» и 4 бассейна разной глубины в том числе и детский. На территории есть кафе, камеры хранения и туалет. Кроме водных аттракционов в парке есть роллердром, лазертаг, веревочный парк. На входе в аквапарк выдают лежак.

Во время воздушной тревоги аквапарки прекращают свою работу.

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