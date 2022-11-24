Список банков, которые будут работать в Днепре даже в условиях длительного блэкаута

Напомним, ранее мы писали, что Приватбанк сменил лимит на снятие наличных денег .

Сохраняйте его себе:

НБУ опубликовал список банков, которые будут работать даже в условиях длительного блэкаута.

Но беспокоиться не следует.

Горожане с самого утра выстроились в очереди возле банкоматов, которые работают, чтобы снять наличные.

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