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  • Список банков, которые будут работать в Днепре даже в условиях длительного блэкаута

Список банков, которые будут работать в Днепре даже в условиях длительного блэкаута

Сегодня 15:21
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Из-за блэкаута некоторые банки в Днепре приостановили работу.

Новости Днепра про Список банков, которые будут работать в Днепре даже в условиях длительного блэкаута

Горожане с самого утра выстроились в очереди возле банкоматов, которые работают, чтобы снять наличные.

Но беспокоиться не следует.

НБУ опубликовал список банков, которые будут работать даже в условиях длительного блэкаута.

Сохраняйте его себе:

Новости Днепра про Список банков, которые будут работать в Днепре даже в условиях длительного блэкаута

Напомним, ранее мы писали, что Приватбанк сменил лимит на снятие наличных денег.

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