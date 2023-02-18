Спрятала в масло: днепрянка пыталась передать наркотики заключенному в СИЗО

«Конспирация» оказалась неудачной — наркотики нашли, а днепрянку задержали.
Об этом сообщает dnepr.info со ссылкой на «Днепр Оперативный».
После задержания в квартире женщины провели обыск. Правоохранители нашли там партию наркотиков, которые правонарушительница распространяла в Днепре как закладки.
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