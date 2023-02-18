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  • Спрятала в масло: днепрянка пыталась передать наркотики заключенному в СИЗО

Спрятала в масло: днепрянка пыталась передать наркотики заключенному в СИЗО

Сегодня 13:38
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В Днепре 35-летняя женщина пыталась передать заключенному в СИЗО наркотики. Пронести запрещенные вещества она решила в пачке сливочного масла.

Новости Днепра про Спрятала в масло: днепрянка пыталась передать наркотики заключенному в СИЗО

«Конспирация» оказалась неудачной — наркотики нашли, а днепрянку задержали.

Об этом сообщает dnepr.info со ссылкой на «Днепр Оперативный».

После задержания в квартире женщины провели обыск. Правоохранители нашли там партию наркотиков, которые правонарушительница распространяла в Днепре как закладки.

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