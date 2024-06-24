«Спрятала тело в чемодан»: в полиции сообщили новые детали по делу матери, которая жестоко убила свою дочь в Кривом Роге

40-летняя мать убила свою дочь во время ссоры 15 июня. После чего женщина пыталась скрыть следы преступления, положила тело в чемодан, вывезла на дачу и спрятала в погребе, залив бетоном. В полицию жительница Кривого Рога обратилась только 20 июня и сообщила, что два часа назад ее дочь ушла из дома и не вернулась.
Представитель ГУНП в Днепропетровской области Анна Старчевская рассказала СМИ о деталях жуткого события.
Для поисков пропавшего ребенка была развернута поисковая операция, ориентированная на весь личный состав полиции. Было привлечено более 50 правоохранителей, волонтеры, кинологи, спасатели и курсанты. Но потом оказалось, что девочку уже несколько дней никто не видел.
Мать убила своего ребенка во время ссоры, но решила скрыть преступление, поэтому спрятала тело дочери в чемодане, забетонированном в подвале на даче. В семье остались еще двое детей, которые находятся с бабушкой, а вот женщину ждет суд.
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