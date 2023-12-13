Спрятал в багажнике: водитель с Днепропетровщины нелегально возил мужчин за границу

Жителя Днепропетровщины поймали на границе с Украиной.

Львовские пограничники разоблачили 45-летнего жителя Днепра, который незаконно вез мужчин за границу. В октябре он был задержан на одном из пограничных пропускных пунктов.

Расследованием установило, что водитель пытался незаконно переправить через границу военнообязанных мужчин.

Во избежание прохождения таможенного контроля фигурант дал указание пассажирам скрыться за последним рядом сидений автомобиля. Или же переместиться в багажное отделение через специально изготовленную для этого дверцу. В зависимости от того, что работники пограничной службы решат осмотреть.

Во время пересечения границы обвиняемый сообщил пограничникам ложные сведения о количестве пассажиров в транспортном средстве.

Однако фигурант не предусмотрел вариант одновременной проверки сотрудниками пограничной службы обоих тайников. Таким образом, они обнаружили и задержали беглецов.

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