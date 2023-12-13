Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Спрятал в багажнике: водитель с Днепропетровщины нелегально возил мужчин за границу

Спрятал в багажнике: водитель с Днепропетровщины нелегально возил мужчин за границу

Сегодня 18:32
просмотров

Жителя Днепропетровщины поймали на границе с Украиной.

Новости Днепра про Спрятал в багажнике: водитель с Днепропетровщины нелегально возил мужчин за границу

Львовские пограничники разоблачили 45-летнего жителя Днепра, который незаконно вез мужчин за границу. В октябре он был задержан на одном из пограничных пропускных пунктов.

Расследованием установило, что водитель пытался незаконно переправить через границу военнообязанных мужчин.

Во избежание прохождения таможенного контроля фигурант дал указание пассажирам скрыться за последним рядом сидений автомобиля. Или же переместиться в багажное отделение через специально изготовленную для этого дверцу. В зависимости от того, что работники пограничной службы решат осмотреть.

Во время пересечения границы обвиняемый сообщил пограничникам ложные сведения о количестве пассажиров в транспортном средстве.

Однако фигурант не предусмотрел вариант одновременной проверки сотрудниками пограничной службы обоих тайников. Таким образом, они обнаружили и задержали беглецов.

Читайте также:

Новости Днепра про Спрятал в багажнике: водитель с Днепропетровщины нелегально возил мужчин за границуУкраїнська Новости Днепра про Спрятал в багажнике: водитель с Днепропетровщины нелегально возил мужчин за границуРусский

Автор:


# # # #
Главные новости Днепра в Telegram

Добавить комментарий

Новости по теме

Как долго жители Днепра и области будут получать громкие уведомления от ОВА
Новости Днепра
Сегодня 19:27
Как долго жители Днепра и области будут получать громкие уведомления от ОВА

В ОВА объяснили зачем начали присылать громкие уведомления жителям Днепра…

Жители ж/м Победа креативно готовятся к возможным блэкаутам: установили на балконе ветряк
Новости Днепра
Сегодня 18:41
Жители ж/м Победа креативно готовятся к возможным блэкаутам: установили на балконе ветряк

Прошлой зимой, когда начались блэкауты, жители Днепра покупали генераторы, зарядные…

Пришлось пить лимонный сок: знаменитый писатель из Днепропетровщины получил необычную награду
Новости Днепра
Сегодня 17:35
Пришлось пить лимонный сок: знаменитый писатель из Днепропетровщины получил необычную награду

Известный писатель получил необычную награду в Польше.

Как узнать о штрафе за нарушение ПДД: перечень приложений, сайтов и ботов
Новости Днепра
Сегодня 17:20
Как узнать о штрафе за нарушение ПДД: перечень приложений, сайтов и ботов

Владелец авто не всегда может знать, что получил штраф, поскольку…

Последние новости

Как долго жители Днепра и области будут получать громкие уведомления от ОВА
Как долго жители Днепра и области будут получать громкие уведомления от ОВА

В ОВА объяснили зачем начали присылать громкие уведомления жителям Днепра и области.

Сегодня 19:27
3
просмотров
Жители ж/м Победа креативно готовятся к возможным блэкаутам: установили на балконе ветряк
Жители ж/м Победа креативно готовятся к возможным блэкаутам: установили на балконе ветряк

Прошлой зимой, когда начались блэкауты, жители Днепра покупали генераторы, зарядные станции и тому подобное, чтобы всегда иметь электроэнергию.

Сегодня 18:41
5
просмотров
На Днепропетровщине медики «скорой» принимали роды у женщины, которая не знала, что у нее двойня
На Днепропетровщине медики «скорой» принимали роды у женщины, которая не знала, что у нее двойня

У женщины родились два здоровых мальчика!

Сегодня 17:58
6
просмотров
Пришлось пить лимонный сок: знаменитый писатель из Днепропетровщины получил необычную награду
Пришлось пить лимонный сок: знаменитый писатель из Днепропетровщины получил необычную награду

Известный писатель получил необычную награду в Польше.

Сегодня 17:35
3
просмотров
Как узнать о штрафе за нарушение ПДД: перечень приложений, сайтов и ботов
Как узнать о штрафе за нарушение ПДД: перечень приложений, сайтов и ботов

Владелец авто не всегда может знать, что получил штраф, поскольку система автоматической фиксации нарушений ПДД не выдает квитанции, а «письмо счастья» со штрафом для водителя может потеряться на почте. Неоплаченный вовремя штраф за нарушение ПДД грозит не только тем, что…

Сегодня 17:20
3
просмотров
Чуть не остановилось сердце: жителей Днепра и области испугало оповещение ОВА
Чуть не остановилось сердце: жителей Днепра и области испугало оповещение ОВА

Уведомление испугало всю область.

Сегодня 16:35
6
просмотров
Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчину
Побила и забрала телефон: на остановке в Кривом Роге 28-летняя женщина напала на мужчину

В Кривом Роге на Днепропетровщине 28-летняя женщина напала на 45-летнего мужчину.

Сегодня 16:01
2
просмотров
Сообщения будут поступать, пока Малюк не пришлет 170 биткоинов: в Днепре «заминировали» больницы, метро и суды
Сообщения будут поступать, пока Малюк не пришлет 170 биткоинов: в Днепре «заминировали» больницы, метро и суды

Правоохранители проверяют указанные объекты.

Сегодня 15:50
6
просмотров
Жители Днепра могут стать жертвами мошенников, которые от имени «Киевстар» предлагают компенсацию
Жители Днепра могут стать жертвами мошенников, которые от имени «Киевстар» предлагают компенсацию

К сожалению, есть люди, которые пытаются заработать на чужом горе.

Сегодня 15:24
8
просмотров
Тотальное затмение: на Днепропетровщине усилили режим светомаскировки
Тотальное затмение: на Днепропетровщине усилили режим светомаскировки

В Никопольском районе частично позволили включать уличный свет, а в некоторых общинах ужесточили режим светомаскировки.

Сегодня 15:17
4
просмотров

АКЦИИ КОМПАНИЙ

  • KangooSport
    -10%
    KangooSport

    Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

  • TAL-MEDICAL
    Акция
    TAL-MEDICAL

    Консультация врача и УЗИ обследование

  • TAL-Medical
    15%
    TAL-Medical

    Скидка на консультацию лучших специалистов!

  • Доступные врачи
    Акция!
    Доступные врачи

    Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

Наверх