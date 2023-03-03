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Спрятал тело в сене: на Днепропетровщине мужчина убил товарища

Сегодня 18:28
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В четверг, 2 марта, около 16:50 полицейскому офицеру Юрьевской территориальной громады сообщили о том, что в хлеву на территории частного домовладения обнаружено тело мужчины.

Новости Днепра про Спрятал тело в сене: на Днепропетровщине мужчина убил товарища

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Правоохранители установили, что смерть мужчины наступила в результате ножевого ранения в шею.

Об этом сообщает ГУ НП в Днепропетровской области.

В ходе следственных мероприятий полицейские установили, что к преступлению причастен 40-летний местный житель. Во время общения мужчина путался в показаниях и пытался ввести в заблуждение правоохранителей.

В результате выяснилось, что 28 февраля между мужчинами возникла ссора, которая переросла в драку. Злоумышленник схватил нож и нанес потерпевшему ранение в шею. От полученных травм мужчина скончался на месте. Чтобы скрыть следы преступления, злоумышленник спрятал тело в сене.

Правоохранители задержали фигуранта. С места происшествия изъято орудие преступления – кухонный нож.

3 марта следователи сообщили задержанному о подозрении в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 115 (преднамеренное убийство) Уголовного кодекса Украины. Максимальное наказание за преступление – до 15 лет лишения свободы.

Продолжается досудебное расследование.

Напомним, ранее мы писали, что в Днепре на Байкальской нашли обгоревшее тело: комментарий полиции.

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