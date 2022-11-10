Спортивный тренер Виктор Чернокун, попавший в автомобильную аварию, скончался в больнице

Сьогодні, 10 листопада, зупинилося серце 27-річного Віктора Чорнокуна, який потрапив у ДТП в Саксаганському районі Кривого Рогу. Чоловік помер у лікарні.

О смерти жителя Кривого Рога сообщила в социальной сети Криворожская федерация рукопашного боя.

4 ноября мужчина был за рулем автомобиля Chevrolet Niva и, вероятно, не справился с управлением и врезался в дерево. В результате он был госпитализирован в городскую больницу с тяжелыми травмами. Почти неделю врачи боролись за жизнь спортсмена, но спасти его не смогли.

Вместе с Виктором Чернокуным в тот день был и его товарищ – Антон Дубовик, тоже тренер, спортсмен, военный. Мужчина сидел на пассажирском сиденье и скончался на месте от полученных травм. С ним попрощались 9 ноября на Центральном кладбище.

«Сегодня сердце тренера, авторитета для воспитанников и молодого человека с большой буквы Виктора Чернокуна остановилось. Вы навсегда в наших сердцах», — заявили в Криворожской федерации рукопашного боя.

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