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Спортсмены из Днепропетровщины завоевали «золото» международной регаты

Сегодня 10:00
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В Братиславе закончилась ХХХVII международная регата «Братислава 2023» по гребле на байдарках и каноэ среди юношей, юниоров и спортсменов до 23 лет.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепропетровщины завоевали «золото» международной регаты

Днепрянин Кирилл Щуров и каменчанин Захар Иванчук в каноэ-двойке стали двукратными чемпионами на дистанциях 500 и 1000 метров.
 
 
Кроме того, в каноэ-одиночке Кирилл получил серебряную медаль на дистанции 500 метров и бронзу на 200 метров.

 

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