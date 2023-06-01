Спортсмены из Днепропетровщины завоевали «золото» международной регаты

В Братиславе закончилась ХХХVII международная регата «Братислава 2023» по гребле на байдарках и каноэ среди юношей, юниоров и спортсменов до 23 лет.

Днепрянин Кирилл Щуров и каменчанин Захар Иванчук в каноэ-двойке стали двукратными чемпионами на дистанциях 500 и 1000 метров.

Кроме того, в каноэ-одиночке Кирилл получил серебряную медаль на дистанции 500 метров и бронзу на 200 метров.

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