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  • Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляем

Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляем

Сегодня 13:43
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Замечательный результат!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляем

С 15 по 17 марта в городе Сувалки (Польша) проходил международный турнир по бадминтону «MALOW YONEX Youth Festival 2024» (U9, U11, U13, U15 и U17).

Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по бадминтону привезли в Днепр с этих соревнований 5 медалей:

  • Сапожников Вадим — «золото» в смешанной парной категории U15 и «серебро» в парной категории U15;
  • Попережай Варвара — «золото» в смешанной парной категории U15 и «бронза» в одиночной категории U17;
  • Риштовская Агата — «бронза» в смешанной парной категории U15.

Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.

Поздравляем спортсменов и желаем новых побед!

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляем

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляем

Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию.

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Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляемУкраїнська Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляемРусский

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