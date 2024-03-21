Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляем

С 15 по 17 марта в городе Сувалки (Польша) проходил международный турнир по бадминтону «MALOW YONEX Youth Festival 2024» (U9, U11, U13, U15 и U17).
Воспитанники спортивной школы олимпийского резерва по бадминтону привезли в Днепр с этих соревнований 5 медалей:
Об этом сообщили в управлении спорта города Днепр.
Поздравляем спортсменов и желаем новых побед!
Напомним, ранее мы писали, что спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины по фигурному катанию.
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Александра Лучка
Автор:
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