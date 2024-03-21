Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на международном турнире по бадминтону: поздравляем

В Украине сдать анализы бесплатно или сделать любую другую медицинскую процедуру можно только по направлению от врача. Выписать такое направление может не только семейный врач.

В этом году проспект Гагарина получил новое «имя» и стал проспектом Науки. Первые здания на этой территории стали появляться в начале прошлого века.

В конце 1990-х годов в Днепре работало намного больше рынков, чем сейчас. Находились они в совсем неприспособленных для этого местах – на стадионе, в центре города, у театров. Купить там можно было все, что угодно – от еды до одежды.