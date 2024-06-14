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Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины

Сегодня 06:30
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Пятеро воспитанников спортивных школ Днепра заняли призовые места на чемпионате Украины по легкой атлетике.

Новости Днепра про Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.

Соревнования среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения проходили в Кропивницком с 7 по 9 июня.

Ученики трех спортивных школ Днепра 5 призовых мест:

«Бронзу» получили Гаража Богдан (воспитанник городской комплексной детско-юношеской спортивной школы) и Прокопьев Ярослав (воспитанник детско-юношеской спортивной школы №7).

Вторые места заняли Белик Яна (воспитательница детско-юношеской спортивной школы №7) и Леший Ирина (воспитательница специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3).

И первое место завоевала Корнеева Милана (воспитатель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3)

Напомним ранее мы писали, что Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате Украины.

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