Спортсмены из Днепра завоевали 5 медалей на чемпионате Украины

Об этом сообщили в Днепровском городском совете.
Соревнования среди юношей и девушек 2009-2010 годов рождения проходили в Кропивницком с 7 по 9 июня.
Ученики трех спортивных школ Днепра 5 призовых мест:
«Бронзу» получили Гаража Богдан (воспитанник городской комплексной детско-юношеской спортивной школы) и Прокопьев Ярослав (воспитанник детско-юношеской спортивной школы №7).
Вторые места заняли Белик Яна (воспитательница детско-юношеской спортивной школы №7) и Леший Ирина (воспитательница специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3).
И первое место завоевала Корнеева Милана (воспитатель специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва №3)
Напомним ранее мы писали, что Днепропетровщина завоевала 17 медалей на чемпионате Украины.
Читайте также:
Автор:
В Днепре будут применяться графики почасовых отключений.
В Днепре мужчина напал на рыбака.
В Днепре в пруду спасатели обнаружили тело утонувшего 40-летнего мужчины.
В Новомосковске на Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара.
Хорошего дня, друзья!
Украинцы едят много соли.
В Днепре будут применяться графики почасовых отключений.
В Днепропетровской области разоблачили "крота".
В Днепре мужчина напал на рыбака.
В Днепре в пруду спасатели обнаружили тело утонувшего 40-летнего мужчины.
В Новомосковске на Днепропетровщине возросло количество пострадавших из-за ракетного удара.
Мужчина угрожал семье гранатой.
14 июня отмечается Всемирный день донора крови.
Часть жителей Днепра в июне месяцы для продления субсидии должны снова обратиться в ПФУ с новым заявлением.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!