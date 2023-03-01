Спортсмены из Днепра – победители на международном уровне: Мария Леонова везет домой медаль

Спортсменка из Днепра Мария Леонова заняла призовое место в международном рейтинговом турнире по тхэквондо ВТФ серии Е-1 Youth Slovenia Open.
В городе Любляна (Словения) закончился международный рейтинговый турнир по тхэквондо, в котором отлично выступила наша землячка. Днепрянка Мария Леонова завоевала бронзовую награду среди юниоров в весовой категории 59 кг.
Мария – воспитанница городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.
Ранее мы писали о том, что днепровский дзюдоист Даниил Хлопецкий завоевал «бронзу» Кубка Европы.
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