Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTF

Поздравляем Марию!

В Хмельницком закончились соревнования за Кубок Украины по тхэквондо WTF.

Днепрянка Мария Думина завоевала на соревнованиях первое место в весовой категории 67 кг.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Отмечается, что девочка – воспитанница Днепровской городской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Мы поздравляем спортсменку и желаем ей новых побед!

Гордимся нашими земляками!

Напомним, ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 году.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: