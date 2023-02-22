Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTF

В Хмельницком закончились соревнования за Кубок Украины по тхэквондо WTF.
Днепрянка Мария Думина завоевала на соревнованиях первое место в весовой категории 67 кг.
Об этом сообщает Днепровский городской совет.
Отмечается, что девочка – воспитанница Днепровской городской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.
Мы поздравляем спортсменку и желаем ей новых побед!
Гордимся нашими земляками!
Напомним, ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 году.
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