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Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTF

Сегодня 10:58
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Поздравляем Марию!

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTF

В Хмельницком закончились соревнования за Кубок Украины по тхэквондо WTF. 

Днепрянка Мария Думина завоевала на соревнованиях первое место в весовой категории 67 кг.

Об этом сообщает Днепровский городской совет.

Отмечается, что девочка – воспитанница Днепровской городской детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Мы поздравляем спортсменку и желаем ей новых побед!

Гордимся нашими земляками!

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTF

Напомним, ранее мы писали, что легкоатлетка из Днепра выиграла 6 из 6 соревнований в 2023 году.

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Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTFУкраїнська Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала Кубок Украины по тхэквондо WTFРусский

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