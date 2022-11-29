Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов

D городе Валетта (Мальта) прошел чемпионат Европы по тхэквондо среди кадетов (12-14 лет). Бронзовую медаль в копилку сборной Украины добавила Мария Леонова.

В связи с полномасштабной войной в Украине зафиксировали тарифы на…

В Подгородном Днепропетровской области в одном из домов на улице…

В Подгородном во время пожара погибли двое мужчин и бабушка В Подгородном Днепропетровской области в одном из домов на улице Железнодорожной обнаружили тела двух мужчин и бабушки, за которой они ухаживали. просмотров

Сколько днепряне будут платить за коммуналку с 1 декабря В связи с полномасштабной войной в Украине зафиксировали тарифы на коммунальные услуги для населения, однако уже в декабре могут измениться тарифы для предприятий, что повлияет на стоимость товаров и услуг. 0 просмотров

В Днепре на Минусинской горел дом (ФОТО) В понедельник, 28 ноября, в 16:28 на линию "101" сообщили, что на улице Минусинской горит одноэтажный жилой дом. 0 просмотров

Улов на 1,3 млн. грн.: у Запоріжжі продовжують затримувати браконьєрів Государственные инспекторы Запорожского рыбоохранного патруля продолжают предупреждать грубые нарушения правил рыболовства на зимовальных ямах в акваториях Каховского и Днепровского водохранилищ и выявлять факты незаконной реализации водных биоресурсов. просмотров