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  • Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов

Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов

Сегодня 07:15
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D городе Валетта (Мальта) прошел чемпионат Европы по тхэквондо среди кадетов (12-14 лет). Бронзовую медаль в копилку сборной Украины добавила Мария Леонова.

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов

Она — воспитанница Днепровской городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.

Мария выступает в весовой категории 59 кг.

Поздравляем с достижением!

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