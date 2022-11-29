Спортсменка из Днепра завоевала бронзу на чемпионате Европы по тхэквондо среди кадетов

Она — воспитанница Днепровской городской специализированной детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва.
Мария выступает в весовой категории 59 кг.
Поздравляем с достижением!
Читайте также:
Автор:
В Подгородном Днепропетровской области в одном из домов на улице…
Важная информация!
В связи с полномасштабной войной в Украине зафиксировали тарифы на…
Сегодня, 28 ноября, в Днепре приостановили работу большинство трамваев и…
В Подгородном Днепропетровской области в одном из домов на улице Железнодорожной обнаружили тела двух мужчин и бабушки, за которой они ухаживали.
Зонт сегодня не понадобится!
Сегодня, 28 ноября, в Днепре раздались взрывы.
Важная информация!
В связи с полномасштабной войной в Украине зафиксировали тарифы на коммунальные услуги для населения, однако уже в декабре могут измениться тарифы для предприятий, что повлияет на стоимость товаров и услуг.
В понедельник, 28 ноября, в 16:28 на линию "101" сообщили, что на улице Минусинской горит одноэтажный жилой дом.
Сегодня, 28 ноября, в Днепре приостановили работу большинство трамваев и троллейбусов.
Государственные инспекторы Запорожского рыбоохранного патруля продолжают предупреждать грубые нарушения правил рыболовства на зимовальных ямах в акваториях Каховского и Днепровского водохранилищ и выявлять факты незаконной реализации водных биоресурсов.
С начала полномасштабной войны в Украине, 97% всех российских целей, были гражданскими. Украинские военные сражаются с террористами.
Пострадавшего госпитализировали.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!