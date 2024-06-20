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Спортсменка из Днепра выиграла Чемпионат Великобритании по боулдерингу

Сегодня 13:55
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Днепрянка Рафаэль Казбекова завоевала "золото" на молодежном чемпионате Великобритании по боулдерингу.

Новости Днепра про Спортсменка из Днепра выиграла Чемпионат Великобритании по боулдерингу

Об этом сообщили в пресс-службе отделения НОК Украины в Днепропетровской области.

Молодежный чемпионат Великобритании по скалолазанию (боулдеринг) проходил 15-16 июня в Манчестере. На чемпионате соревновались в трех возрастных категориях.

Днепрянка соревновалась в возрастной группе В среди 50 спортсменок. Она обошла своих конкуренток и заняла первое место.

Ранее мы писали, что пловец из Днепра выиграл чемпионат Европы.

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