Спортсменка из Днепра выиграла Чемпионат Великобритании по боулдерингу

Об этом сообщили в пресс-службе отделения НОК Украины в Днепропетровской области.
Молодежный чемпионат Великобритании по скалолазанию (боулдеринг) проходил 15-16 июня в Манчестере. На чемпионате соревновались в трех возрастных категориях.
Днепрянка соревновалась в возрастной группе В среди 50 спортсменок. Она обошла своих конкуренток и заняла первое место.
Ранее мы писали, что пловец из Днепра выиграл чемпионат Европы.
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