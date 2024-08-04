Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде

Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.
Михаил Кохан сегодня в финале Олимпийских игр завоевал третье место! Спортсмен с Днепропетровщины метнул молот на дистанцию 79.39 м, — говорится в сообщении.
В своей второй попытке украинец бросил молот на 79,39 метра.
Только два спортсмена показали более высокие результаты.Итан Кацберг из Канады взял золото с очень высоким результатом (84.12 м), а серебряную медаль завоевал Бенце Халас из Венгрии (79.97 м).
Легкая атлетика. Метание молота. Мужчины. Финал
1. Итон Кацберг (Канада) – 84.12 м
2. Бенце Халас (Венгрия) – 79.97 м
3. Михаил Кохан (Украина) – 79.39 м
Поздравляем нашего спортсмена с бронзовой наградой!
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