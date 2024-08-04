Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде

Уроженец Днепропетровщины Михаил Кохан получил бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.

Михаил Кохан сегодня в финале Олимпийских игр завоевал третье место! Спортсмен с Днепропетровщины метнул молот на дистанцию ​​79.39 м, — говорится в сообщении.

В своей второй попытке украинец бросил молот на 79,39 метра.

Только два спортсмена показали более высокие результаты.Итан Кацберг из Канады взял золото с очень высоким результатом (84.12 м), а серебряную медаль завоевал Бенце Халас из Венгрии (79.97 м).

Легкая атлетика. Метание молота. Мужчины. Финал

1. Итон Кацберг (Канада) – 84.12 м

2. Бенце Халас (Венгрия) – 79.97 м

3. Михаил Кохан (Украина) – 79.39 м

Поздравляем нашего спортсмена с бронзовой наградой!

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