Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде

Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде

Сегодня 22:50
просмотров

Уроженец Днепропетровщины Михаил Кохан получил бронзовую медаль на Олимпийских играх-2024 в Париже.

Новости Днепра про Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде

Об этом сообщил глава ДОР Николай Лукашук.

Михаил Кохан сегодня в финале Олимпийских игр завоевал третье место! Спортсмен с Днепропетровщины метнул молот на дистанцию ​​79.39 м, — говорится в сообщении.

В своей второй попытке украинец бросил молот на 79,39 метра.

Только два спортсмена показали более высокие результаты.Итан Кацберг из Канады взял золото с очень высоким результатом (84.12 м), а серебряную медаль завоевал Бенце Халас из Венгрии (79.97 м).

Легкая атлетика. Метание молота. Мужчины. Финал

1. Итон Кацберг (Канада) – 84.12 м
2. Бенце Халас (Венгрия) – 79.97 м
3. Михаил Кохан (Украина) – 79.39 м

Поздравляем нашего спортсмена с бронзовой наградой!

Читайте также:

Новости Днепра про Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на ОлимпиадеУкраїнська Новости Днепра про Спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан завоевал бронзовую медаль на ОлимпиадеРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    Днепрянка Магучих выиграла «золото» Олимпиады-2024
    Новости Днепра
    Сегодня 22:33
    Днепрянка Магучих выиграла «золото» Олимпиады-2024

    Днепрянка Ярослава Магучих завоевала золото ОИ 2024!

    В Днепропетровской области граната взорвалась в доме: пострадал 10-летний мальчик
    Новости Днепра
    Сегодня 19:38
    В Днепропетровской области граната взорвалась в доме: пострадал 10-летний мальчик

    Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

    В течение дня оккупанты наносили новые атаки по Никопольскому району
    Новости Днепра
    Сегодня 18:47
    В течение дня оккупанты наносили новые атаки по Никопольскому району

    Сегодня российские войска снова обстреляли Никопольщину.

    В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшие
    Новости Днепра
    Сегодня 16:49
    В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшие

    В Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием скорой.

    Последние новости

    Днепрянка Магучих выиграла «золото» Олимпиады-2024
    Днепрянка Магучих выиграла «золото» Олимпиады-2024

    Днепрянка Ярослава Магучих завоевала золото ОИ 2024!

    Сегодня 22:33
    1
    просмотров
    В Днепропетровской области граната взорвалась в доме: пострадал 10-летний мальчик
    В Днепропетровской области граната взорвалась в доме: пострадал 10-летний мальчик

    Об этом сообщает Информатор со ссылкой на собственные источники.

    Сегодня 19:38
    3
    просмотров
    В течение дня оккупанты наносили новые атаки по Никопольскому району
    В течение дня оккупанты наносили новые атаки по Никопольскому району

    Сегодня российские войска снова обстреляли Никопольщину.

    Сегодня 18:47
    1
    просмотров
    На Днепропетровщине грузовик столкнулся с легковушкой и загорелся
    На Днепропетровщине грузовик столкнулся с легковушкой и загорелся

    В Никопольском районе пожарные ликвидировали последствия ДТП.

    Сегодня 17:50
    1
    просмотров
    В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшие
    В Кривом Роге скорая столкнулась с троллейбусом и перевернулась на бок: есть пострадавшие

    В Кривом Роге произошло серьезное ДТП с участием скорой.

    Сегодня 16:49
    1
    просмотров
    На границе с Венгрией задержаны трое мужчин из Днепропетровщины
    На границе с Венгрией задержаны трое мужчин из Днепропетровщины

    Пограничники задержали троих мужчин из Днепропетровской области.

    Сегодня 15:39
    2
    просмотров
    В Днепре ретро-трамвай сошел с рельсов
    В Днепре ретро-трамвай сошел с рельсов

    В центре города Днепр ретро-трамвай сошел с рельсов.

    Сегодня 14:45
    3
    просмотров
    В Днепре на заезде на Новый мост столкнулись Toyota и Mercedes
    В Днепре на заезде на Новый мост столкнулись Toyota и Mercedes

    Сегодня, 4 июля, на заезде на Новый мост в Днепре произошло ДТП.

    Сегодня 12:55
    3
    просмотров
    На войне погиб Герой из Днепропетровщины Николай Копайгородский
    На войне погиб Герой из Днепропетровщины Николай Копайгородский

    На войне с рф погиб воин из Днепропетровской области.

    Сегодня 11:51
    2
    просмотров
    В Днепропетровской области загорелось здание на территории частного домовладения
    В Днепропетровской области загорелось здание на территории частного домовладения

    В Никопольском районе произошел пожар на территории частного домовладения.

    Сегодня 10:50
    4
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх