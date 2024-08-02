Спортсмен из Днепропетровщины досрочно прошел в финал Олимпиады-2024

Это произошло по итогам квалификационного раунда. Спортсмен со второй попытки метнул молот на дистанцию 77,42 м. Так, Михаил Кохан выполнил норматив, необходимый для выхода в финал.
Об успехе спортсмена сообщил глава Днепропетровского облсовета Николай Лукашук.
“Наш спортсмен из Днепропетровщины Михаил Кохан прошел квалификацию в финал Олимпиады-2024. Со второй попытки он метнул молот на дистанцию 77,42м. Поздравляю спортсмена и его тренеров с отличным результатом! Болеем вместе за Михаила в финале!”, — написал Николай Лукашук.
Напомним, ранее мы писали, что спортсменка из Днепропетровщины прошла в четверть финала Олимпиады-2024.
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