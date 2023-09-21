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  • Спортсмен из Днепра во второй раз протянул зубами шесть автомобилей весом 1,2 тонн каждый

Спортсмен из Днепра во второй раз протянул зубами шесть автомобилей весом 1,2 тонн каждый

Сегодня 21:27
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Спортсмен Дмитрий Грунский подтвердил собственный рекорд, протянув шесть автомобилей зубами на расстояние 21 метр.

Новости Днепра про Спортсмен из Днепра во второй раз протянул зубами шесть автомобилей весом 1,2 тонн каждый

Об этом Дмитрий известил в своем Instagram.

Автомобили пригнали на Фестивальный причал. Посмотреть на процесс установки пришли СМИ и заинтересованные горожане. Как рассказал Дмитрий, вес каждого авто составляет около 1,2 тонны. Машин было шесть, так что зубы атлета выдержали более 7 тонн веса.

Дмитрий еще раз подтвердил рекорд Гиннеса, установивший осенью прошлого года.

Новости Днепра про Спортсмен из Днепра во второй раз протянул зубами шесть автомобилей весом 1,2 тонн каждый

Тогда Дмитрий сначала протащил зубами несколько автомобилей, а затем установил еще один рекорд, сдвинув с места вагон метро, весящий более 32 тонн. Трос он повесил на шею и не помогая себе руками, протянул коренастый поезд.

Повторный рекорд спортсмен посвятил поддержке военных и объявил сбор средств для ВСУ. Как рассказал Дмитрий, цель мероприятия – собрать 380 000 грн, чтобы приобрести десять тактических комплексов «Хищник» для батальона «Скала».

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Новости Днепра про Спортсмен из Днепра во второй раз протянул зубами шесть автомобилей весом 1,2 тонн каждыйУкраїнська Новости Днепра про Спортсмен из Днепра во второй раз протянул зубами шесть автомобилей весом 1,2 тонн каждыйРусский

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