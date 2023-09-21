Спортсмен из Днепра во второй раз протянул зубами шесть автомобилей весом 1,2 тонн каждый

Об этом Дмитрий известил в своем Instagram.
Автомобили пригнали на Фестивальный причал. Посмотреть на процесс установки пришли СМИ и заинтересованные горожане. Как рассказал Дмитрий, вес каждого авто составляет около 1,2 тонны. Машин было шесть, так что зубы атлета выдержали более 7 тонн веса.
Дмитрий еще раз подтвердил рекорд Гиннеса, установивший осенью прошлого года.
Тогда Дмитрий сначала протащил зубами несколько автомобилей, а затем установил еще один рекорд, сдвинув с места вагон метро, весящий более 32 тонн. Трос он повесил на шею и не помогая себе руками, протянул коренастый поезд.
Повторный рекорд спортсмен посвятил поддержке военных и объявил сбор средств для ВСУ. Как рассказал Дмитрий, цель мероприятия – собрать 380 000 грн, чтобы приобрести десять тактических комплексов «Хищник» для батальона «Скала».
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