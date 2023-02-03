Співробітницю обласної податкової служби спіймали на хабарі у Дніпрі

За непідтвердженою інформацією, йдеться про Світлану Аратюнову. Чиновницю було переведено на роботу до Дніпра з Києва зовсім недавно.

Хабар мали передати чоловікові чиновниці в ресторані. Там і пройшло затримання.

В Днепре задержали мужчину на самокате, который мог ограбить кафе.

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