Співробітницю обласної податкової служби спіймали на хабарі у Дніпрі

Хабар мали передати чоловікові чиновниці в ресторані. Там і пройшло затримання.
Наразі у будівлі відомства проходять обшуки.
За непідтвердженою інформацією, йдеться про Світлану Аратюнову. Чиновницю було переведено на роботу до Дніпра з Києва зовсім недавно.
Джерело: «Дніпро Оперативний»
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