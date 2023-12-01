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Специалисты института нацпамяти поставили первую точку в вопросе переименования Павлограда

Сегодня 20:11
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Специалисты Украинского института национальной памяти дали свою оценку названию города Павлоград.

Новости Днепра про Специалисты института нацпамяти поставили первую точку в вопросе переименования Павлограда

Они настаивают на том, что название Павлоград – имперское и для города должно выбрать новое наименование. Об этом говорится в заключении, которое опубликовали на сайте УИНП.

Специалисты проанализировали историю населенного пункта и пришли к выводу, что Павлоград это не первоначальное название, а придуманное представителями Российской Империи. На территории Украины топоним поочередно был связан с тремя разными поселениями: как центр Павлоградского уезда отмечен в ведомости населенных пунктов Азовской губернии от 19 января 1779 г. Но название Павлоград, или Павловск, касается будущего Мариуполя.

На месте современного города было поселение Матвеевка, которое потом назвали слободой Луганской, и уже после этого в 1784 году появился Павлоград.

Специалисты УИНП утверждают, что название города Павлоград – символическое воплощение российской колониальной политики. А заменив оригинальное название населенного пункта Матвеевка, россияне стремились стереть первоначальную украинскую топонимию.

Цель россиян:

  • формирование единого имперского пространства;
  • символической маркировки (символической приватизации) украинской территории и ее представления в дальнейшем как будто удельно своей;
  • вырождения украинского населения способом обрусения;
  • уничтожение украинства как отдельной составляющей человеческой цивилизации.

Таким образом появились названия Екатеринослав, Елисаветград, Александрия, Павлоград, Константиноград, Александровск, Новомосковск, Новороссийск, Новоград-Волынский и др., которые не присущи украинской земле.

А учитывая, что с оккупацией украинских земель в 2022 году, россияне начали возвращать городам старые имперские названия, стоит избавиться от любых упоминаний бывшей империи, считают в институте нацпамяти.

Напомним, ранее предлагали переименовать Павлоград в Павлоград, но в честь святого Павла.

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