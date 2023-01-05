Мы в соцсетях

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Днепра
  • Новости
  • Специалисты рассказали, какие бытовые приборы лучше выключать на ночь из розеток

Специалисты рассказали, какие бытовые приборы лучше выключать на ночь из розеток

Сегодня 18:45
просмотров

В Украине возник большой дефицит электроэнергии. Поэтому экономное расходование электричества стало делом каждого.

Новости Днепра про Специалисты рассказали, какие бытовые приборы лучше выключать на ночь из розеток

Специалисты назвали перечень таких бытовых приборов.

Компьютер. Если вы не работаете за компьютером по ночам, то его лучше выключать из розетки совсем.

Телевизор. У многих людей есть привычка засыпать под бормотание телевизора. Однако, как показывает опыт, после дневной усталости человек очень быстро погружается в сон, и уже через несколько минут он крепко спит, и телевизор ему вовсе не нужен. Поэтому попробуйте выключать его на ночь из розетки и засыпать без телевизора.

Девайсы на зарядке. Телефон лучше зарядить с вечера и на ночь отключить его от питания. Во-первых, бесполезная ночная зарядка «тянет» лишнюю энергию. А во-вторых такая бесконтрольная зарядка не лучшим образом влияет на работу вашего мобильного телефона или другого девайса.

Wi-Fi роутер. Этот прибор не потребляет много энергии. Но все же, если начать выключать его на ночь, вы заметите, что стали потреблять меньше энергии.

Бойлер. Если вы не намерены ночью мыться, то и бойлер оставлять на ночь включенным абсолютно ни к чему.

Микроволновая печь. Микроволновка «ест» немало электроэнергии. Поэтому лучше ее на ночь лишать такой возможности.

Электрочайник. Чтобы ваш счет за электричество не увеличивался, электрочайник также стоит на ночь выключать из розетки.

Электролампы. В помещениях, где вы не находитесь, нужно выключать свет. Так вы сэкономите деньги для себя и электроэнергию для страны. Кроме того, настольные лампы нужно выключать из розеток. Тогда экономия электричества будет еще больше.

Читайте также:

Новости Днепра про Специалисты рассказали, какие бытовые приборы лучше выключать на ночь из розетокУкраїнська Новости Днепра про Специалисты рассказали, какие бытовые приборы лучше выключать на ночь из розетокРусский

Автор:


# # #
Главные новости Днепра в Telegram

    Добавить комментарий

    Новости по теме

    240 свертков и 25 локаций: патрульные Днепра поймали закладчика в АНД районе
    Новости Днепра
    Сегодня 19:45
    240 свертков и 25 локаций: патрульные Днепра поймали закладчика в АНД районе

    Патрульные Днепра поймали закладчика на улице Луговской в АНД районе.

    Днепр частично без воды и отопления: какая ситуация в городе вечером 5 января
    Новости Днепра
    Сегодня 19:15
    Днепр частично без воды и отопления: какая ситуация в городе вечером 5 января

    Из-за аварий и обесточивания часть жителей Днепра остается без воды…

    В сквере Прибрежном появилась новая запрещающая табличка: что нельзя делать
    Новости Днепра
    Сегодня 18:57
    В сквере Прибрежном появилась новая запрещающая табличка: что нельзя делать

    Сквер "Прибрежный" – одно из любимых мест отдыха днепрян.

    ТОП-6 нововведений 2023 года для автомобилистов Днепра
    Новости Днепра
    Сегодня 17:18
    ТОП-6 нововведений 2023 года для автомобилистов Днепра

     В этом году водителей Днепра ждет немало нововведений. В Украине…

    Последние новости

    240 свертков и 25 локаций: патрульные Днепра поймали закладчика в АНД районе
    240 свертков и 25 локаций: патрульные Днепра поймали закладчика в АНД районе

    Патрульные Днепра поймали закладчика на улице Луговской в АНД районе.

    Сегодня 19:45
    просмотров
    Днепр частично без воды и отопления: какая ситуация в городе вечером 5 января
    Днепр частично без воды и отопления: какая ситуация в городе вечером 5 января

    Из-за аварий и обесточивания часть жителей Днепра остается без воды и отопления. Коммунальные службы города делают все возможное, чтобы как можно быстрее восстановить тепло в домах днепрян.

    Сегодня 19:15
    просмотров
    В сквере Прибрежном появилась новая запрещающая табличка: что нельзя делать
    В сквере Прибрежном появилась новая запрещающая табличка: что нельзя делать

    Сквер "Прибрежный" – одно из любимых мест отдыха днепрян.

    Сегодня 18:57
    0
    просмотров
    Без Пушкина, Горького, Чкалова: Днепр оказался среди лидеров «памятникопада»
    Без Пушкина, Горького, Чкалова: Днепр оказался среди лидеров «памятникопада»

    С начала полномасштабной войны в Украине начался массовый снос памятников советского периода. Днепр тоже оказался среди лидеров «памятникопада».

    Сегодня 18:34
    0
    просмотров
    Лодка перевернулась: на Днепропетровщине спасли двух рыбаков
    Лодка перевернулась: на Днепропетровщине спасли двух рыбаков

    Сегодня, 5 января, в 11:08 на линию «101» сообщили, что в селе Новолозоватка на Карачуновском водохранилище два человека находятся в воде и зовут на помощь.

    Сегодня 17:46
    1
    просмотров
    ТОП-6 нововведений 2023 года для автомобилистов Днепра
    ТОП-6 нововведений 2023 года для автомобилистов Днепра

     В этом году водителей Днепра ждет немало нововведений. В Украине хотят ввести новые сроки уплаты штрафов за нарушение правил дорожного движения, на дороги возвращаются «фантомы» и меняется стоимость регистрации машины. Журналисты dnepr.info собрали все нововведения в единую подборку.

    Сегодня 17:18
    0
    просмотров
    Кто потерял: в Днепре возле вокзала бегает курица (ВИДЕО)
    Кто потерял: в Днепре возле вокзала бегает курица (ВИДЕО)

    Наверное, кто-то купил, чтобы сэкономить на стоимости яиц!

    Сегодня 16:44
    0
    просмотров
    Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины
    Отец и сын пошли вместе на войну: в боях за Украину погибли защитники из Днепропетровщины

    На фронте погибли отец с сыном.

    Сегодня 16:05
    просмотров
    Плохо говорила: подробности поисков 8-летней девочки, пропавшей на Днепропетровщине
    Плохо говорила: подробности поисков 8-летней девочки, пропавшей на Днепропетровщине

    В Днепропетровской области 8-летняя девочка почти сутки провела сама в незнакомом селе.

    Сегодня 15:20
    просмотров
    Филатов о демонтаже памятников в Днепре: Матросов на самом деле был башкиром, а танк не принадлежит Ефиму Пушкину
    Филатов о демонтаже памятников в Днепре: Матросов на самом деле был башкиром, а танк не принадлежит Ефиму Пушкину

    В Днепре продолжают демонтировать памятники и переименовывать улицы, связанные со страной-агрессором.

    Сегодня 15:00
    0
    просмотров

    АКЦИИ КОМПАНИЙ

    • KangooSport
      -10%
      KangooSport

      Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!

    • TAL-MEDICAL
      Акция
      TAL-MEDICAL

      Консультация врача и УЗИ обследование

    • TAL-Medical
      15%
      TAL-Medical

      Скидка на консультацию лучших специалистов!

    • Доступные врачи
      Акция!
      Доступные врачи

      Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!

    Наверх