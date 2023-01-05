Специалисты рассказали, какие бытовые приборы лучше выключать на ночь из розеток

В Украине возник большой дефицит электроэнергии. Поэтому экономное расходование электричества стало делом каждого.

Специалисты назвали перечень таких бытовых приборов.

Компьютер. Если вы не работаете за компьютером по ночам, то его лучше выключать из розетки совсем.

Телевизор. У многих людей есть привычка засыпать под бормотание телевизора. Однако, как показывает опыт, после дневной усталости человек очень быстро погружается в сон, и уже через несколько минут он крепко спит, и телевизор ему вовсе не нужен. Поэтому попробуйте выключать его на ночь из розетки и засыпать без телевизора.

Девайсы на зарядке. Телефон лучше зарядить с вечера и на ночь отключить его от питания. Во-первых, бесполезная ночная зарядка «тянет» лишнюю энергию. А во-вторых такая бесконтрольная зарядка не лучшим образом влияет на работу вашего мобильного телефона или другого девайса.

Wi-Fi роутер. Этот прибор не потребляет много энергии. Но все же, если начать выключать его на ночь, вы заметите, что стали потреблять меньше энергии.

Бойлер. Если вы не намерены ночью мыться, то и бойлер оставлять на ночь включенным абсолютно ни к чему.

Микроволновая печь. Микроволновка «ест» немало электроэнергии. Поэтому лучше ее на ночь лишать такой возможности.

Электрочайник. Чтобы ваш счет за электричество не увеличивался, электрочайник также стоит на ночь выключать из розетки.

Электролампы. В помещениях, где вы не находитесь, нужно выключать свет. Так вы сэкономите деньги для себя и электроэнергию для страны. Кроме того, настольные лампы нужно выключать из розеток. Тогда экономия электричества будет еще больше.

Читайте также:

Українська Русский

Автор: