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  • Спецподразделение Kraken подтвердило, что в Днепре избили их бывшего военнослужащего: новые детали

Спецподразделение Kraken подтвердило, что в Днепре избили их бывшего военнослужащего: новые детали

Сегодня 08:39
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История с избиением мужчины в центре Днепра набирает обороты.

Новости Днепра про Спецподразделение Kraken подтвердило, что в Днепре избили их бывшего военнослужащего: новые детали

Спецподразделение Kraken подтвердило, что мужчина, на которого напали неизвестные в военной форме в Днепре 20 июня, является бывшим военнослужащим подразделения.

20 июня 2024 года в городе Днепр произошло столкновение группы лиц в балаклавах и мужчиной в штатском, которого удерживали против его воли. На место происшествия прибыла полиция.

Учитывая общественную огласку инцидента сообщаем, что мужчиной в гражданском, получившим телесные повреждения в результате столкновения, является бывший военнослужащий спецподразделения «KRAKEN», — говорится в сообщении.

В подразделении отметили, что не будут вмешиваться в ход следствия, но внимательно следят за ходом расследования и ожидают справедливости.

Напомним, 20 июня в Днепре неизвестные в камуфляже избили человека. Впоследствии блогер Игорь Лаченков заявил, что люди в форме, которые «скрутили» мужчину в центре города, могут быть связаны с нардепом Николаем Тищенко.

Лаченков также сообщил, что мужчина, на которого напали, когда он гулял с ребенком и друзьями, это военнослужащий-добровольец Дмитрий Павлов. Драка вроде бы произошла после того, как Павлов поспорил с Тищенко.

Сам Тищенко утверждает, что во время проведения обысков на нелегальных ботофермах на «представителей полиции напали». Он опубликовал видео, на котором полицейский общается с, вероятно, Павловым и еще двумя мужчинами. Тищенко пишет, что «друг одного из организаторов мошеннических ботоферм» несколько раз ударил следователя и якобы пытался скрыться.

В то же время, полиция Днепра версию Тищенко не подтверждает и сообщает, что неизвестные в камуфляже избили 33-летнего мужчину и незаконно удерживали его. Однако в сообщении не указано, что кто-то напал на сотрудника полиции.

Открыто два уголовных производства — умышленное легкое телесное повреждение и незаконное лишение свободы. Нападающих ищут.

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Новости Днепра про Спецподразделение Kraken подтвердило, что в Днепре избили их бывшего военнослужащего: новые деталиУкраїнська Новости Днепра про Спецподразделение Kraken подтвердило, что в Днепре избили их бывшего военнослужащего: новые деталиРусский

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