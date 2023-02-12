Спасли более 40 человек: в ГСЧС показали, как освобождали из ловушки рыбаков, дрейфующих на льду (ВИДЕО)

Они находились в 150 метрах от берега.
Об этом неравнодушные люди сообщили в полицию и ГСЧС.
На место оперативно прибыли правоохранители и спасатели. Не теряя времени, они приступили к спасению мужчин. Также помогали местные жители.
По состоянию на 16:05 со льда спасли 41 человека (35 человек спасли подразделения ГСЧС и 6 человек местные жители).
Спасательная операция завершена.
К спасательным работам привлекли 44 сотрудника ГСЧС, 8 единиц техники и 6 лодок.
Пожалуйста, берегите себя и подумайте лишний раз перед тем, как выйти на лед!
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