Спасая своих собратьев погиб 31-летний лесник из Днепропетровщины

На войне погиб лесник из Днепропетровской области Егор Мысник.

Об этом сообщили в Восточном лесном офисе.

31-летний Егор Мысник погиб 3 августа во время боевых действий в одном из направлений. Известно, что боец трагически погиб, спасая своих собратьев.

В мирное время Егор работал лесником Любимовского лесничества. В 2019 году он пришел на должность рабочего. Коллеги вспоминают, что он никогда не боялся работы, а уже через год получил повышение и стал лесником.

В начале 2023 года получил повестку и присоединился к Силам обороны.

Но эта проклятая война унесла такого героя как наш Егор. Через пол года службы трагически погиб, спасая своих собратьев лег под пули, унесшие его жизнь. Спасибо нашему коллеге-герою за защиту, за службу и любовь к лесу. Герои не умирают, – говорится в сообщении.

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