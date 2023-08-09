Спасая своих собратьев погиб 31-летний лесник из Днепропетровщины

Об этом сообщили в Восточном лесном офисе.
31-летний Егор Мысник погиб 3 августа во время боевых действий в одном из направлений. Известно, что боец трагически погиб, спасая своих собратьев.
В мирное время Егор работал лесником Любимовского лесничества. В 2019 году он пришел на должность рабочего. Коллеги вспоминают, что он никогда не боялся работы, а уже через год получил повышение и стал лесником.
В начале 2023 года получил повестку и присоединился к Силам обороны.
Но эта проклятая война унесла такого героя как наш Егор. Через пол года службы трагически погиб, спасая своих собратьев лег под пули, унесшие его жизнь. Спасибо нашему коллеге-герою за защиту, за службу и любовь к лесу. Герои не умирают, – говорится в сообщении.
Читайте также:
Автор:
Местные не знают, что делать.
Родственники пропавших без вести могут получить пенсию как при потере…
В ночь на 9 августа при обстреле Никополя погиб 18-летний…
В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки в…
В соседнем с Днепром Запорожье из-за ракетного удара погибли три человека.
Будут ли в этом году работать секции и группы продленного дня, рассказали представители ГумДепа.
В Днепре и области 10 августа сотням потребителей снова будут выключать свет.
На днях служба по делам детей вернула отцу-одиночке, имеющему проблемы с алкоголем, двоих малолетних детей.
Местные не знают, что делать.
Родственники пропавших без вести могут получить пенсию как при потере кормильца. Такое право имеет ребенок пропавшего, если ему еще не исполнилось 18 лет или если они учатся в вузе – 23 года.
В ночь на 9 августа при обстреле Никополя погиб 18-летний парень.
В Украине хотят ввести штрафы за прослушивание российской музыки в общественных местах.
В Днепре День молодежи отметят в метро.
В Днепре на левом берегу появится перекресток с круговым движением.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!