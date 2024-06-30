Спасатели расчистить завалы многоэтажки в Днепре до 7-го этажа: людей под ними не нашли

Она продолжается уже третьи сутки, к работам привлечены не только местные специалисты.
На месте работают специалисты ГСЧС Киевской и Сумской.
Как сообщает «Суспільне«, спасателям удалось расчистить завалы до седьмого этажа. Людей под завалами не обнаружили.
Работаем круглосуточно. Ребята эмоционально настроены хорошо, физически тоже в боевой готовности. Все снаряжение у нас есть, ко всем погодным условиям мы приспособлены. Надеемся, что наш враг больше к нам не зайдет и не будет обстреливать наши украинские города, — рассказал спасатель Олег Сергиенко.
На месте работают кинологи с собаками. Примерная продолжительность работ неизвестна. Работники ГСЧС будут работать, пока есть конструкции, которые угрожают жизни людей.
Напомним, что после ракетной атаки пропавшими считаются пять человек.
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