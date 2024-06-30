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  • Спасатели расчистить завалы многоэтажки в Днепре до 7-го этажа: людей под ними не нашли

Спасатели расчистить завалы многоэтажки в Днепре до 7-го этажа: людей под ними не нашли

Сегодня 12:59
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В Днепре продолжается спасательно-поисковая операция на месте попадания в многоэтажку.

Новости Днепра про Спасатели расчистить завалы многоэтажки в Днепре до 7-го этажа: людей под ними не нашли

Она продолжается уже третьи сутки, к работам привлечены не только местные специалисты.

На месте работают специалисты ГСЧС Киевской и Сумской.

Как сообщает «Суспільне«, спасателям удалось расчистить завалы до седьмого этажа. Людей под завалами не обнаружили.

Работаем круглосуточно. Ребята эмоционально настроены хорошо, физически тоже в боевой готовности. Все снаряжение у нас есть, ко всем погодным условиям мы приспособлены. Надеемся, что наш враг больше к нам не зайдет и не будет обстреливать наши украинские города, — рассказал спасатель Олег Сергиенко.

На месте работают кинологи с собаками. Примерная продолжительность работ неизвестна. Работники ГСЧС будут работать, пока есть конструкции, которые угрожают жизни людей.

Напомним, что после ракетной атаки пропавшими считаются пять человек.

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Новости Днепра про Спасатели расчистить завалы многоэтажки в Днепре до 7-го этажа: людей под ними не нашлиУкраїнська Новости Днепра про Спасатели расчистить завалы многоэтажки в Днепре до 7-го этажа: людей под ними не нашлиРусский

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