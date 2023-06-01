Спасатели на Днепропетровщине помогли девочке, которая застряла в карусели

1 июня в Службу спасения «101» позвонила обеспокоенная женщина и сообщила, что ножка ее дочери застряла в карусели. Событие произошло на улице Алмазной Центрально-Городского района города Кривого Рога.

По прибытию к месту вызова сотрудники ГСЧС выяснили, что, играя во дворе на детской площадке, девочка попала ножкой между конструкцией карусели и металлической платформой. Взрослые не смогли собственноручно помочь ребенку, поэтому позвонили по телефону спасателям.

С помощью гидравлического инструмента чрезвычайники увеличили щель и освободили ножку ребенка. Ее осмотрели медицинские работники, к счастью девочка, 2018 года рождения, не получила значительных повреждений. Госпитализация не потребовалась.

К оказанию помощи привлечены 6 человек личного состава и 1 единица пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в области.

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