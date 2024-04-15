Спасатели ликвидировали пожар в Центральном районе Днепра

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Днепропетровской области.
Инцидент произошел в 17:52, огонь разгорелся в переулке Кооперативный.
Прибывшие на место происшествия чрезвычайники установили, что на территории частного домовладения горит забор, дрова и вольер на площади 15 кв. м, — говорится в сообщении спасателей.
Возгорание ликвидировали за полчаса. Погибших и травмированных нет.
Сегодня мы писали о том, что в городе Павлоград на улице Линейная сгорел автомобиль.
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