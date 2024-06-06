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  • Спасательницу из Днепра Евгению Дудку, погибшую от ракетного удара, посмертно наградили «За оборону Украины»

Спасательницу из Днепра Евгению Дудку, погибшую от ракетного удара, посмертно наградили «За оборону Украины»

Сегодня 12:29
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Спасательницу ГСЧС из Днепра Евгению Дудку посмертно наградили "За оборону Украины".

Новости Днепра про Спасательницу из Днепра Евгению Дудку, погибшую от ракетного удара, посмертно наградили «За оборону Украины»

Награду получила мама Евгении Дудки Галина Григорьевна. Руководство Главного управления ГСЧС Днепропетровской области вручило ей награду дочери «За оборону Украины».

Новости Днепра про Спасательницу из Днепра Евгению Дудку, погибшую от ракетного удара, посмертно наградили «За оборону Украины»

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Днепропетровщины.

“Евгения Дудка погибла от ранения, которое получила в результате вражеского ракетного удара. После 11 месяцев борьбы за жизнь… Много лет она работала в пресс-службе и на все 100% отдавалась своему делу. Освещала работу чрезвычайников и показывала их героический труд. Женя была искренней патриоткой и настоящей профессионалкой. Помним!”, – написали в сообщении.

Напомним, 10 апреля 2022 года россияне атаковали днепровский аэропорт ракетами. Когда там работали спасатели, оккупанты нанесли повторный удар. Тогда пострадали шесть сотрудников ГСЧС. Самая тяжелая раненая получила пресс-офицер Евгения Дудка.

Днепровские врачи получили девушку с того света. Затем она лечилась в Германии более полугода. В феврале 2023-го спасательница вернулась в Украину. К сожалению, 7 марта стало известно, что Евгения умерла.

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Новости Днепра про Спасательницу из Днепра Евгению Дудку, погибшую от ракетного удара, посмертно наградили «За оборону Украины»Українська Новости Днепра про Спасательницу из Днепра Евгению Дудку, погибшую от ракетного удара, посмертно наградили «За оборону Украины»Русский

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