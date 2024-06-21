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«Спасал соседа, на которого напали»: в Никополе жестоко убили работника ТЦК

Сегодня 16:27
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Жуткий инцидент произошел в Никополе.

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В Никополе на улице жестоко убили работника ТЦК – 53-летнего Валерия Верепу. Об этом рассказала его дочь Юлия на своей Facebook-странице.

По словам Юлии, в тот день Валерий, как обычно, вернулся домой с работы. Пообщался с дочерью по видеосвязи, собрал абрикосы с соседом, и поднялся к себе, чтобы готовиться ко сну. Напоследок мужчина решил позвонить по телефону жене и заодно покурить на балконе.

И вот тогда услышал крики. С балкона он увидел, что избивают соседа. Папа хорошо знал этого парня. Мы вместе с ним росли. Парень сильно кричал. Никого не было рядом, чтобы помочь. Папа не выдержал, и в чем был – в тапочках, даже без футболки – выскочил на улицу, – рассказывает дочь.

Юлия предполагает, что папа хотел напугать нападающего, чтобы тот скрылся, но не собирался ни с кем драться, ведь был худым и невысоким ростом. Впрочем, разъяренный коренастый мужчина толкнул его, а затем начал жестоко избивать. Сломал череп.

Бил ногами по голове. В конце прыгнул на голову, – поделилась ужасными подробностями Юлия.

Мужчину хоронили в платке, потому что голова была полностью разломана, а лицо напухло от синяков.

Дочь убитого опубликовала фото справки, подтверждающей, что мужчина скончался от серьезной травмы головы.

Новости Днепра про

Дочь рассказала, что никто из соседей сначала не собирался помогать Валерию, и только одна женщина, жившая рядом, решилась крикнуть со своего балкона, что она сейчас вызовет полицию. Тогда убийца сбежал, но уже было поздно.

В полиции факт убийства подтвердили, пишет Nikopolnews. Известно, что открыли производство по части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). 15 июня подозреваемый в убийстве был задержан и по решению суда взят под стражу на 60 суток без права внесения залога.

В настоящее время продолжаются следственные действия.

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