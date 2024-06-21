«Спасал соседа, на которого напали»: в Никополе жестоко убили работника ТЦК

В Никополе на улице жестоко убили работника ТЦК – 53-летнего Валерия Верепу. Об этом рассказала его дочь Юлия на своей Facebook-странице.
По словам Юлии, в тот день Валерий, как обычно, вернулся домой с работы. Пообщался с дочерью по видеосвязи, собрал абрикосы с соседом, и поднялся к себе, чтобы готовиться ко сну. Напоследок мужчина решил позвонить по телефону жене и заодно покурить на балконе.
И вот тогда услышал крики. С балкона он увидел, что избивают соседа. Папа хорошо знал этого парня. Мы вместе с ним росли. Парень сильно кричал. Никого не было рядом, чтобы помочь. Папа не выдержал, и в чем был – в тапочках, даже без футболки – выскочил на улицу, – рассказывает дочь.
Юлия предполагает, что папа хотел напугать нападающего, чтобы тот скрылся, но не собирался ни с кем драться, ведь был худым и невысоким ростом. Впрочем, разъяренный коренастый мужчина толкнул его, а затем начал жестоко избивать. Сломал череп.
Бил ногами по голове. В конце прыгнул на голову, – поделилась ужасными подробностями Юлия.
Мужчину хоронили в платке, потому что голова была полностью разломана, а лицо напухло от синяков.
Дочь убитого опубликовала фото справки, подтверждающей, что мужчина скончался от серьезной травмы головы.
Дочь рассказала, что никто из соседей сначала не собирался помогать Валерию, и только одна женщина, жившая рядом, решилась крикнуть со своего балкона, что она сейчас вызовет полицию. Тогда убийца сбежал, но уже было поздно.
В полиции факт убийства подтвердили, пишет Nikopolnews. Известно, что открыли производство по части 2 статьи 121 Уголовного Кодекса Украины (Умышленное тяжкое телесное повреждение, повлекшее смерть потерпевшего). 15 июня подозреваемый в убийстве был задержан и по решению суда взят под стражу на 60 суток без права внесения залога.
В настоящее время продолжаются следственные действия.
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