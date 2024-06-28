Спал в пыли: в Днепре посреди улицы нашли брошенного кота-сфинкса

Об этом сообщают горожане в Facebook-сообществе «База потерянных и найденных домашних животных».
Маленького домашнего любимца нашли на ж/м Победа-6, вероятно, вчера (именно тогда опубликовали сообщение).
Взрослый сфинкс свернулся калачиком и сладко заснул на бетонном покрытии в куче пыли, среди грязи и мусора. На нем нет ошейника, однако, судя по фото, можно сказать, что на улице он оказался недавно, ведь еще не столь грязный и худой, а самое важное – не травмированный.
Небезразличная местная жительница не смогла пройти мимо и забрала котика на передержку. В сообществе опубликовала его фото и прикрепила свой номер для связи.
Неизвестно, сбежал ли он самостоятельно, или его сознательно выбросили на улицу. В комментариях к публикации местные жители отмечают, что такое животное погибнет, если его покинуть посреди города. Некоторые участники сообщества даже готовы забрать котика к себе насовсем.
Напомним, вчера мы писали, что в Днепре неизвестные жестоко поиздевались над домашним котом и оставили умирать. Владелица пострадавшего животного бьет тревогу и просит помощи в поисках виновников.
Читайте также:
Ердем Альона
Автор:
На могиле Александра Поля в Севастопольском парке местные жители в…
В Новомосковском районе произошло ДТП.
Жителей Днепра приглашают на интересные мероприятия, которые будут проводиться на…
На Днепропетровщине из-за изменения климата появляются новые пауки.
На могиле Александра Поля в Севастопольском парке местные жители в очередной раз увидели кости.
Подводный охотник из Павлограда был оштрафован.
В Новомосковском районе произошло ДТП.
Жителей Днепра приглашают на интересные мероприятия, которые будут проводиться на выходных.
В Днепропетровской области сохраняется чрезвычайный уровень пожарной опасности.
В Каменском горела квартира.
Хорошего дня, друзья!
Спортсмен из Днепропетровской области будет бороться за награды в Париже.
На Днепропетровщине из-за изменения климата появляются новые пауки.
В некоторых населённых пунктах Днепропетровщины могут отменить почасовые отключения света.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!