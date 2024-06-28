Спал в пыли: в Днепре посреди улицы нашли брошенного кота-сфинкса

Среди одной из улиц Днепра нашли брошенного сфинкса.

Об этом сообщают горожане в Facebook-сообществе «База потерянных и найденных домашних животных».

Маленького домашнего любимца нашли на ж/м Победа-6, вероятно, вчера (именно тогда опубликовали сообщение).

Взрослый сфинкс свернулся калачиком и сладко заснул на бетонном покрытии в куче пыли, среди грязи и мусора. На нем нет ошейника, однако, судя по фото, можно сказать, что на улице он оказался недавно, ведь еще не столь грязный и худой, а самое важное – не травмированный.

Небезразличная местная жительница не смогла пройти мимо и забрала котика на передержку. В сообществе опубликовала его фото и прикрепила свой номер для связи.

Неизвестно, сбежал ли он самостоятельно, или его сознательно выбросили на улицу. В комментариях к публикации местные жители отмечают, что такое животное погибнет, если его покинуть посреди города. Некоторые участники сообщества даже готовы забрать котика к себе насовсем.

Напомним, вчера мы писали, что в Днепре неизвестные жестоко поиздевались над домашним котом и оставили умирать. Владелица пострадавшего животного бьет тревогу и просит помощи в поисках виновников.

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