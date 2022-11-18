Современное оборудование и Царство мертвых: как внутри выглядела больница Красного Креста в Днепре (ФОТО)

Часть исторических зданий в Днепре навсегда потеряна – они медленно разрушались в течение десятилетий и в результате были снесены. Как они выглядели можно увидеть теперь только на фото.

В 1910 году в Днепре открыли больницу Красного Креста. В ее состав входили амбулатория, хирургические стационар, терапевтическое отделение.

При больнице была аптека, комнаты для персонала и здание, где врачи собирались на консультации. Это было не одно заведение, а целый комплекс одно и двухэтажных зданий на территории улицы Первозвановской.

Как для того времени, больничный комплекс был довольно большим и занимал почти весь квартал.

Медучреждение было оснащено современным оборудованием, а для персонала были созданы все удобства.

В больнице неимущих обслуживали бесплатно.

Во время Первой мировой войны ее временно перепрофилировали под военный госпиталь. В 1918 году она снова превратилась в больницу Красного Креста и, как и раньше обслуживала жителей города.

В 1920-х годах ее снова перепрофилировали и дали новое название «больница Рабмеда №1».

В 1926 году в этой больнице было сделано первое прямое переливание крови, а уже после новая методика стала распространятся на другие лечебные заведения Днепра.

Во время Второй мировой войны это снова был госпиталь, а после освобождения Днепра заведение вернуло себе статус клинической больницы. Лечили тут взрослых и детей.

Согласно городским легендам, под больницей были коридоры подземелий. Под больницей во время оккупации города немцами последние обустроили лабораторию для врачебных экспериментов. Отступая они просто заложили ходы в подземелья, где в том числе могли находится и еще живые люди. Когда работники больницы снова смогли попасть в подпол, то они обнаружили там останки человеческих тел. Потом подземелье снова заложили, но с тех пор и сотрудники медучреждения, и больные по ночам слышали завывания, как будто кто-то где-то плачет и кричит. Из-за этой легенды больницу прозвали Царством мертвых, но в дальнейшем здание учреждения было обследовано и никаких подземелий там не было найдено.

Почти через 100 лет после возведения больничные корпуса стали проседать, трещать и здания лечебного заведения признали аварийными.

Больница несколько раз горела и после очередного пожара в 2012 году главный корпус начал разрушаться, а в 2013-2016 здания начали просто рушится и весной 2019 года ее окончательно снесли.

фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»

Читайте также:

Українська Русский

Автор: