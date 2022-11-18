Современное оборудование и Царство мертвых: как внутри выглядела больница Красного Креста в Днепре (ФОТО)

В 1910 году в Днепре открыли больницу Красного Креста. В ее состав входили амбулатория, хирургические стационар, терапевтическое отделение.
При больнице была аптека, комнаты для персонала и здание, где врачи собирались на консультации. Это было не одно заведение, а целый комплекс одно и двухэтажных зданий на территории улицы Первозвановской.
Как для того времени, больничный комплекс был довольно большим и занимал почти весь квартал.
Медучреждение было оснащено современным оборудованием, а для персонала были созданы все удобства.
В больнице неимущих обслуживали бесплатно.
Во время Первой мировой войны ее временно перепрофилировали под военный госпиталь. В 1918 году она снова превратилась в больницу Красного Креста и, как и раньше обслуживала жителей города.
В 1920-х годах ее снова перепрофилировали и дали новое название «больница Рабмеда №1».
В 1926 году в этой больнице было сделано первое прямое переливание крови, а уже после новая методика стала распространятся на другие лечебные заведения Днепра.
Во время Второй мировой войны это снова был госпиталь, а после освобождения Днепра заведение вернуло себе статус клинической больницы. Лечили тут взрослых и детей.
Согласно городским легендам, под больницей были коридоры подземелий. Под больницей во время оккупации города немцами последние обустроили лабораторию для врачебных экспериментов. Отступая они просто заложили ходы в подземелья, где в том числе могли находится и еще живые люди. Когда работники больницы снова смогли попасть в подпол, то они обнаружили там останки человеческих тел. Потом подземелье снова заложили, но с тех пор и сотрудники медучреждения, и больные по ночам слышали завывания, как будто кто-то где-то плачет и кричит. Из-за этой легенды больницу прозвали Царством мертвых, но в дальнейшем здание учреждения было обследовано и никаких подземелий там не было найдено.
Почти через 100 лет после возведения больничные корпуса стали проседать, трещать и здания лечебного заведения признали аварийными.
Больница несколько раз горела и после очередного пожара в 2012 году главный корпус начал разрушаться, а в 2013-2016 здания начали просто рушится и весной 2019 года ее окончательно снесли.
фото: группа «История в фотографиях. Екатеринослав-Днепропетровск»
Читайте также:
Автор:
В Марганце Днепропетровской области задержали серийного вора, мужчина подозревается в…
В окупованому селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські солдати жорстоко вбили…
Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз…
Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко продолжает создавать настоящие кулинарные шедевры.
В Марганце Днепропетровской области задержали серийного вора, мужчина подозревается в совершении четырёх краж.
В окупованому селищі Камиш-Зоря Запорізької області російські солдати жорстоко вбили жінку, чоловіка та двох дітей.
Площадь и объемы заминирования территории Украины выросли в 10 раз по сравнению с довоенным периодом.
Кондитер из Днепра Дмитрий Никифоренко продолжает создавать настоящие кулинарные шедевры.
11 ноября военнослужащий Артем Кушнаренко погиб в бою в Донецкой области, защищая независимость и территориальную целостность Украины.
Российские военные перекидывают отдельные подразделения своих войск из Херсонского направления в Луганскую область.
В Днепре возле "Макдональдса", что на Победе, местные жители сделали забавное фото: два автомобиля заранее заняли очередь на МакДрайв.
Сегодня, 18 ноября, в 13:36 на линию «101» поступило сообщение о пожаре в одноэтажном здании по улице Академика Белелюбского.
Бывший тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко покидает Национальный олимпийский комитет Украины.
В Марганце полицейские задержали квартирного вора.
Лето началось внезапно? Не готова? Не беда! Поправим, исправим!!!
Консультация врача и УЗИ обследование
Скидка на консультацию лучших специалистов!
Специалисты с хорошим опытом работы по стоимости значительно ниже рыночной!