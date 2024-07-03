«Советский люкс»: как выглядит номер в гостинице «Днепропетровск» в центре Днепра

В номере есть две старые кровати, телевизор, ковер, стол, кресло и тумба. Однако их состояние желает лучшего. Комната совсем не современная, а ремонт в ней, кажется, не производили еще с советских времен. Несмотря на это, там есть балкон, с которого открывается невероятный вид на Днепр.
Номер отеля сняла на видео отдыхающая и опубликовала его в Тикток.
В комментариях она рассказала, что за номер заплатила 790 грн. Также она добавила, что там были тараканы и все грязное.
Другие пользователи также удивились интерьеру в отеле. Они писали следующие комментарии: «владельцам гостиницы должно быть стыдно и нужно сделать ремонт», «жизнь там остановилась», «ничего не меняется даже после ревизора», «лакшери ремонт в стиле «советский люкс» и другие.
Некоторые также поделились своими впечатлениями и подтвердили, что номер в гостинице действительно ужасен: «Я была в таком же номере и просто ужас. Больше нет желания туда заезжать. Хотя расположение очень хорошее.»; «была там где-то 10 лет назад, ничего не изменилось. таков стыд в самом лучшем месте города, его надо либо снести, либо полностью реставрировать».
Однако одна из комментаторок, которая также отдыхала в гостинице «Днепропетровск», отметила, что это номер эконом и он намного лучше и дешевле посуточной аренды квартиры.
В отеле есть хорошие номера с современным ремонтом: стандарт, бизнес класс и люкс. Стоят они от 1100 грн. За лучший номер – люкс трехкомнатный придется заплатить 3000 грн.
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