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  • Советник министра МВД предложил запретить выезд мужчинам за границу еще на 3 года после завершения войны

Советник министра МВД предложил запретить выезд мужчинам за границу еще на 3 года после завершения войны

Сегодня 13:44
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Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что мужчинам нужно будет запретить выезд за границу минимум еще на три года после окончания полномасштабной войны. Его предложение вызвало бурную дискуссию в сети.

Новости Днепра про Советник министра МВД предложил запретить выезд мужчинам за границу еще на 3 года после завершения войны

Пост нардеп разместил на личной странице в Facebook.

«Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам заграницу еще, как минимум, на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация. Отдельно хочу подчеркнуть: должны ли быть законные способы выезда (на лечение, в том числе ПТСР, для военных, особенно тех, которые прошли боевые действия должны иметь право на отпуск за границей, командировки и т.д)? Конечно да. И это должно быть четко прописано в законодательстве. Но одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 — это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению — лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет. К сожалению», — аргументировал свое мнение Денисенко.

Между тем в комментариях украинцы пишут, что такие шаги не имеют ничего общего с движением в ЕС и НАТО и безвизом, за которые борются украинцы.

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