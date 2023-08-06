Советник министра МВД предложил запретить выезд мужчинам за границу еще на 3 года после завершения войны

Советник министра внутренних дел Украины Вадим Денисенко считает, что мужчинам нужно будет запретить выезд за границу минимум еще на три года после окончания полномасштабной войны. Его предложение вызвало бурную дискуссию в сети.

Пост нардеп разместил на личной странице в Facebook.

«Я уверен, что даже после войны нужно продлить запрет выезда мужчинам заграницу еще, как минимум, на 3 года. Иначе мы просто не сохранимся как нация. Отдельно хочу подчеркнуть: должны ли быть законные способы выезда (на лечение, в том числе ПТСР, для военных, особенно тех, которые прошли боевые действия должны иметь право на отпуск за границей, командировки и т.д)? Конечно да. И это должно быть четко прописано в законодательстве. Но одним махом открыть границы, как это было до 24.02.22 — это значит потерять плюс миллион. Сейчас за границей около 7 млн человек, вернется половина. Все те, кто пишет о комплексных мерах по возвращению — лукавят. Никаких реальных комплексных мер нет и не будет. К сожалению», — аргументировал свое мнение Денисенко.

Между тем в комментариях украинцы пишут, что такие шаги не имеют ничего общего с движением в ЕС и НАТО и безвизом, за которые борются украинцы.

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